Bulli-Reise in der Elternzeit Surfen, Stillen, schlechtes Gewissen?

Leonie Zündorf war eigentlich nie ängstlich. Beim Surfen schmiss sie sich unbekümmert in jede Welle, egal wie groß, Hauptsache Spaß, Hauptsache auspowern. Dann kam Emil.

"Als Emil geboren war, habe ich mir auf einmal Gedanken gemacht, ob mir etwas passieren könnte", sagt die 26-Jährige. Surfen ist schließlich keine ungefährliche Sportart, gebrochene Knochen sind nicht selten. "Es ging nicht mehr nur um mich selbst. Da war ein kleines Wesen, das auf mich wartete, das mich brauchte."

Schon vor seiner Geburt reisten Leonie Zündorf und ihr Mann Nico viel - meistens den Wellen hinterher. Als sie dann schwanger wurde, fragten sie sich: Ist jetzt Schluss mit damit? Gehen solche Campingtrips mit Baby überhaupt noch?

"Natürlich verändert sich viel und man muss einen Gang runterschalten", sagt Zündorf. "Aber das gehört eben dazu und ist ja auch schön." Anfangs wollte sie ununterbrochen bei ihrem Kind sein. Doch dann sah sie, wie wohl sich Emil auch mit seinem Vater fühlte, und sie lernte sich zu entspannen. "Jedes Baby kann auch mal zwei Stunden ohne Stillen und ohne die Mama aushalten", sagt Zürndorf.

Auf das Surfen wollte sie nicht verzichten. Bald war klar: Für die Elternzeit sollte es ans Meer gehen - mit dem dreimonatigen Emil und dem Surfbrett.

Zwei Monate lang war das Paar mit dem Bulli unterwegs, "damit Emil auch auf Reisen einen gewohnten Ort hat, der sein Zuhause ist", sagt Zündorf, die in München Gesundheitswissenschaft und Sport auf Lehramt studiert. Den T4 fuhr Papa Nico alleine nach Moliets an Frankreichs Atlantikküste. Mutter und Kind flogen hinterher, da es schlecht für den Rücken von kleinen Babys ist, so lange in der Babyschale zu liegen.

Vorbei mit Pärchenurlaub

Eltern sollten sich darüber bewusst sein, dass ein Urlaub mit Baby anders ist, als ein Pärchenurlaub: "Ein Baby hat im Urlaub die gleichen Bedürfnisse wie zu Hause, lässt die Eltern nicht ausschlafen und will bespielt werden", sagt die Kinder-Psychologin Eva-Verena Wendt vom Deutschen Jugendinstitut. "Mütter und Väter sollten sich daher vorab realistische Gedanken dazu machen, wie der Urlaub werden wird."

Dennoch sagt Wendt: "Eine längere Reise gemeinsam zu meistern schweißt zusammen und es entstehen tolle Erinnerungen."

Auch Leonie und Nico Zündorf bemerkten schnell, dass ihr Urlaub mit Emil anders werden würde als zuvor: Einfach in den Tag hinein leben? Nicht wirklich. Emil wollte regelmäßig gestillt werden, Restaurantbesuche waren mit dem Baby, das abends auch mal quengelte, quasi unmöglich. Stattdessen kochte das Paar selbst auf dem Gaskocher und ging abwechselnd mit Emil im Tragetuch spazieren, wenn der andere im Wasser war. "Ich habe das Gefühl, Emil hat sich total wohl gefühlt", sagt Zündorf. "Er war ruhiger und ausgeglichener als zu Hause und er hat besser geschlafen."

Leonie und Niko Zündorf Vanlife: Niko und Leonie Zündorf mit dem kleinen Emil an der Küste in Galizien

Während der Elternzeit zu verreisen, liegt im Trend. Wann haben berufstätige Eltern sonst so lange gemeinsam Zeit, die Welt zu entdecken? Nichts scheint naheliegender, als die freien Wochen zusammen wegzufahren, um sich als Familie einzugrooven, die ersten Monate mit dem Kind so intensiv wie möglich zu erleben - und gleichzeitig Urlaub zu machen.

"Für eine Reise mit Baby spricht für viele Eltern die finanzielle Seite: Die Eltern können für einige Monate das Elterngeld auch gleichzeitig beziehen und so beide eine gemeinsame Auszeit finanzieren", sagt Psychologin Wendt. Doch nicht mit jedem Baby sei eine Reise so leicht möglich. Für empfindliche Kinder etwa sei ein konstanter Tagesablauf in gewohnter Umgebung oft die bessere Wahl. "Und auch manche Eltern merken nach der Geburt, dass eine Reise mit Baby einfach zu stressig wäre. Und das ist völlig in Ordnung", so Wendt.

Erleben Väter nur die guten Seiten?

Und es gibt auch Kritik an der Reise-Elternzeit: Gerade Väter würden sich die Rosinen rauspicken und den teilweise anstrengenden Alltag alleine mit dem Kind zu Hause umgehen, heißt es (Hören Sie hier eine Folge von "Drei Väter - ein Podcast" zum Thema Elternzeit).

Da Leonie Zündorf noch studierte, als Emil geboren wurde, und die Familie auf das Einkommen des Mannes angewiesen war, nahm sie ein Urlaubssemester. Für das nächste Kind wünscht sie sich, dass auch ihr Mann eine Zeit lang vom Job pausiert und Elternzeit nimmt. "Falls wir ein zweites Kind bekommen, überlegen wir neben dem Reisen auch, ob Nico mal ein paar Monate mit den Kindern daheim bleibt", sagt sie. "So übernimmt jeder mal die verschiedenen Rollen. Ich denke, das sorgt für mehr Verständnis und Einfühlsamkeit in der Partnerschaft."

Im Urlaub wechselten sich die beiden mit der Kinderbetreuung ab, damit jeder mal Zeit für sich hatte. Auch die Großeltern kamen für zwei Wochen vorbei und passten ab und zu auf Emil auf. Neun Tage lang campte die Familie sogar wild im Baskenland. "Es war fantastisch", sagt Zündorf. Man müsse lediglich darauf achten, dass immer Frischwasser vorhanden sei, zum Waschen und Duschen.

Leonie und Niko Zündorf Kuschelzeit: Papa Nico liegt mit Emil in der Hängematte

"Wir haben uns bewusst dafür entschieden, nur in Europa zu reisen", sagt Zündorf. "Außerhalb Europas wäre uns das mit einem neugeborenen Baby zu krass gewesen, alleine schon wegen der medizinischen Versorgung." Emil sei zwar glücklicherweise nicht krank geworden, aber man wisse ja nie.

Die Psychologin Wendt empfiehlt, vor so einer Reise Rücksprache mit dem Kinderarzt zu halten, um die medizinische Versorgung und etwaige Impfungen abzuklären. Und dann gebe es so manche "Entwicklungsschritte und Herausforderungen", bei denen man gut überlegen müsse, was das Kind brauche - beispielsweise beim Start der Beikost oder wenn sich der Bewegungsradius des Kindes erhöht.

"Besonders wichtig und unterstützend für das Baby ist die Feinfühligkeit der Eltern gegenüber ihrem Baby, damit es nicht überfordert wird", sagt sie. "Wenn das Baby viel quengelt, weint, oder sich abwendet, sind das Anzeichen, dass es einfach zu viel ist." Die Eltern sollten dann unbedingt Rücksicht nehmen und für Ruhe sorgen. Deshalb müsse man sich vorab auch Gedanken zur Art der Reise machen.

"Manchmal ein schlechtes Gewissen"

Emil ist inzwischen zwei Jahre alt, die Familie reist immer noch viel, hauptsächlich zum Surfen. "Jetzt ist es teilweise schwieriger, weil er sich schnell an einen Ort gewöhnt und auch öfter mal andere Kinder kennenlernt", sagt Zündorf. "Da habe ich dann manchmal ein schlechtes Gewissen, wenn wir weiterfahren müssen."

Leonie und Niko Zündorf Leonie Zündorf und ihr Mann Nico mit Kind: Urlaub mit Baby ist anders

Ob Emil wohl selbst mal ein Surfer wird? "Das wäre schön", sagt Zündorf. "Wir wollen ihn aber zu nichts drängen." Im letzten Urlaub sei er im Weißwasser vorne auf dem Brett mitgefahren. Er rief immer: "Große Welle ganz schnell fahren! Nochmaaal!"