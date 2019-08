Weniger Wartezeit Bundespolizei lockert Kontrollen an der Grenze zu Österreich

Ein Jahr nach der Eskalation des Streits zwischen CDU und CSU um die Binnenmigration von Asylbewerbern ist die deutsche Bundespolizei an der Grenze zu Österreich zu gelockerten Kontrollen übergegangen. Dort sind an den drei Autobahnen A3, A8 und A93 für die Einreise nach Deutschland feste Grenzkontrollstellen im 24-Stunden-Betrieb eingerichtet.

Sie sollen illegale Grenzübertritte verhindern, sorgen aber zugleich regelmäßig für Unmut in den betroffenen Regionen und bei Fernreisenden, weil sich auf der österreichischen Seite kilometerlange Staus vor den Kontrollstellen bilden.

Inzwischen handhabt die Bundespolizei die Personenkontrollen flexibler. Es gebe "gezielte Kontrollmaßnahmen auch mobil, verdeckt und abgesetzt von den stationären Kontrollstellen", so beschreibt ein Sprecher der Bundespolizei München die gängige Praxis. Die Folge: "Mithin können temporär keine Kontrollkräfte in Uniform an den Autobahnkontrollstellen für die Reisenden sichtbar sein."

Laut internen Anweisungen bemüht sich die Bundespolizei, möglichst wenig in den Verkehr einzugreifen, sodass gerade an Hauptreisetagen die Kontrollstellen verwaist sind. Die Kontrollen fänden in solchen Fällen "in einem anderen Modus statt: etwa im fließenden Verkehr oder an anderen Orten", so heißt es bei der Bundespolizei. Über Kontrollstufen und Kontrollzeiten möchte die Bundespolizei "aus einsatztaktischen Gründen" keine Angaben machen.

Bayern fordert Verlängerung der Grenzkontrollen

Die Kontrollen an den Binnengrenzen wurden im Herbst 2015 eingeführt, als eine große Zahl von Flüchtlingen über die Balkanroute nach Deutschland einreiste. Seither verlängert das Bundesinnenministerium sie in regelmäßigen Abständen. Die umstrittenen Maßnahmen bestehen offiziell vorerst bis zum 11. November fort.

Befürworter führen den Abschreckungseffekt auf Schleuser an, zudem seien mehrere gesuchte Straftäter an den Grenzen festgenommen werden. In Österreich sind die Kontrollen unbeliebt - Politiker des Landes fordern immer wieder, sie zu beenden. Kritiker verweisen auch auf den Widerspruch, dass an kleineren Übergängen gar keine Kontrollstellen installiert sind.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) fordert, die Grenzkontrollen an den Autobahnen über den Stichtag am 11. November hinaus fortzuführen. Herrmann betont jedoch: "Wir haben schon damit begonnen, die Grenzkontrollen zu flexibilisieren."