Foto: Thomas Reiner / imago images

Corona-Testpflicht für Mallorca-Rückkehrer Willkommen im Quarantäne-Hotel

Obwohl Mallorca kein Risikogebiet ist, sind Deutsche vor der Rückreise zum Testen verpflichtet. Zwei Infizierte mussten sich in Quarantäne begeben – in ein Tagungshotel am Flughafen, ohne Ausgang. Dafür kostenlos.