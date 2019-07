Familienbergtour bei Saas Fee Unser erster Viertausender

Nach zwei Sommerferien am Meer sollte es mal wieder in Berge gehen. Diesmal in die richtig hohen. Ich wollte meinem Sohn die großen Gletscher zeigen, bevor sie der Klimawandel ganz schrumpfen lässt. Auf einem Viertausender. Diese magische Marke würde den zwölfjährigen Leonard reizen und ihn seine aufkeimende vorpubertäre Trägheit schon überwinden lassen. So hoffte ich.

Also führte unsere nächste Familienreise nach Saas Fee: Rund um den in 1830 Meter Höhe gelegenen Schweizer Ferienort mit seinen alten, sonnengegerbten Kornspeichern ragen immerhin 15 Viertausender auf.

Bei unserer Ankunft herrscht bestes Wetter. Neuschnee überzieht die Gletscher und überpudert die Felswände und Pfeiler der Mischabelgruppe. Das höchste ganz auf Schweizer Boden liegende Bergmassiv steigt direkt über dem Dorf fast senkrecht bis auf 4545 Meter empor. Auch der Feegletscher sieht immer noch gewaltig aus.

Über ihm thront das weiße Allalinhorn - unser Gipfelziel mit 4027 Metern zählt laut Wikipedia zu den leichtesten und meistbestiegenen Viertausendern der Alpen. Immerhin ein Großteil der Höhenmeter kann mit Hilfe einer unterirdisch verlaufenden Standseilbahn bewältigt werden. Leonard ist begeistert. Schon mit sieben Jahren hat er seinen ersten Dreitausender bestiegen, mit acht Jahren Touren über mehr als 1000 Höhenmeter bewältigt. Da sollte diese doch ein Leichtes sein.

Anstupser durch Ziege

Voller Energie starten wir - meine Frau Meike, Leonard und ich - am nächsten Morgen zur Vorbereitungstour auf den Spielboden. Als ich nach einigen aussichtsreichen Wegstunden noch einen Abstecher zur Britannia-Hütte durchsetze, kippt die Stimmung kurz. Doch dann kommen mir plötzlich zwei Steinböcke und drei Steingeißen zu Hilfe. Ihr Anblick setzt beim Junior ungeahnte Reserven frei. Er greift nach meiner Kamera und steigt ihnen mit Riesenschritten entgegen.

Am 2450 Meter hohen Spielboden begegnen wir tags darauf weiteren Tieren: Handzahme Murmeltiere tummeln sich auf den warmen Felsen in der Morgensonne. Am gegenüberliegenden Hannig wählt eine Ziegenherde Leonard zu ihrem Anführer und folgt ihm über Kilometer in Reih und Glied. Wehe, er bleibt stehen, dann gibt es einen kleinen Stups.

Aber dann schlägt bei Leonard ein Magenvirus zu. Wir beschließen, unsere Viertausender-Tour um zwei Tage zu verschieben. Im Hotel kümmert man sich rührend: heiße Brühe, Kräutertee und Zwieback. Topfit ist er auch am Abend vor dem Gipfelangriff nicht, aber voller Ambition.

Als am nächsten Morgen der Wecker klingelt, treibt ihn die Aufregung schnell aus dem Bett. Um 7.45 Uhr treffen wir unseren Führer Aldo Lomatter an der Gondelbahn zur Station Felskinn. Kurzer Ausrüstungscheck, dann steigen wir ein, in 2980 Meter Höhe wechseln wir in die Metro Alpin zur Bergstation Mittelalallin. Die liegt schon in 3456 Metern Höhe. Wie dünn die Luft dort ist, merken wir schon auf den Treppen zum Ausgang. Im gleißenden Licht legen wir Gurte und Steigeisen an.

Schritt für Schritt

Zunächst gehen wir über ein flaches Schneefeld. Auf 3540 Metern Seehöhe seilt uns Aldo an. Jetzt wird das Gelände steiler. Leonard macht mit seinen Steigeisen den typischen Anfängerfehler: Er setzt die Füße voreinander. Das ist gefährlich, weil die spitzen Frontzacken leicht die Wade verletzen können. Außerdem lässt sich das Gleichgewicht schlecht halten.

Ich steige hinter ihm auf, aber meine Appelle, die Füße schulterbreit zu setzen, fruchten nicht. Ich vermute eine Mischung aus Erschöpfung, Sauerstoffmangel und Trotz. Dann passiert es: Leonard stürzt. Zum Glück bringt sein geringes Gewicht weder Aldo, noch meine Frau oder mich ins Rutschen.

Wir wollen nichts riskieren, fragen, ob er die Tour fortsetzen möchte. Doch er will nicht aufgeben, macht einen Schritt und noch einen und noch einen. Kurz nach zehn Uhr erreichen wir das Feejoch. Jetzt sind wir auf 3826 Meter Meereshöhe und können erstmals hinüberblicken zum Monte-Rosa-Massiv und zur berühmten Felspyramide des Matterhorns.

Viertausender-Bergtouren bei Saas Fee Ziele Kein anderes Alpenland zählt so viele Viertausender wie die Schweiz und nirgendwo stehen sie so dicht wie rund um das autofreie Saas Fee. Neben dem Allalin eignet sich auch das 4023 Meter hohe Weismies als erster Viertausender. Für den 3,5-stündigen Anstieg über 900 Höhenmeter braucht es aber noch etwas mehr Kondition. Bergführer Gruppentouren auf das Allalin. Kosten: CHF 210 pro Person; Privattouren täglich möglich, CHF 720 für 3 bis 4 Personen.



Buchung bei Saas-Fee Guides, Tel. 0041 27 957 44 64, info@saasfeeguides.ch, Das Bergführerbüro von Saas Fee bietet montags, mittwochs und samstagsauf das Allalin. Kosten: CHF 210 pro Person;täglich möglich, CHF 720 für 3 bis 4 Personen.Buchung bei Saas-Fee Guides, Tel. 0041 27 957 44 64, info@saasfeeguides.ch, www.saasfeeguides.com Was Gipfelstürmer brauchen Mitbringen muss man warme und windfeste Kleidung (zum Beispiel Fleece, Softshell und wasserdichte Jacke, lange Unterwäsche), Hut beziehungsweise Mütze als Schutz vor Sonne und Kälte, vor Letzterer schützen auch Handschuhe (Temperaturen auch im Sommer unter null Grad). Sonnenbrille und Sonnenschutz (mindestens Lichtschutzfaktor 50) sind ebenfalls Pflicht, die UV-Strahlung ist wegen der Höhe und des Schnees extrem hoch.



Steigeisentaugliche Bergschuhe kann man leihen, eingelaufene eigene Schuhe sind besser. Klettergurt, Steigeisen und Wanderstock mit großem Teller leiht man für CHF 25 im Bergführerbüro aus. Das Seil stellt der Bergführer. Allgemeine Infos



Tipp: Saas Fee verfügt über eines der beiden letzten verbliebenen Sommerskigebiete der Schweiz. Ein Skitag zwischen 3100 und 3600 Metern ist perfekt zum Akklimatisieren. Schweiz Tourismus, Tel. 00800 - 100 200 29 (gratis), info@myswitzerland.com, www.myswitzerland.com Tipp: Saas Fee verfügt über eines der beiden letzten verbliebenen Sommerskigebiete der Schweiz. Ein Skitag zwischen 3100 und 3600 Metern ist perfekt zum Akklimatisieren.

Jetzt kommen die letzten, aber zugleich schwersten 200 Höhenmeter. Leonard kämpft. Das Gipfelkreuz versteckt sich beharrlich, und so bleibt es dem Höhenmesser vorbehalten, uns Orientierung und Motivation zu geben. Noch 100 Höhenmeter, noch 70, 50, 30 - dann sehen wir endlich das Gipfelkreuz.

Glücksgefühle erst nach dem Abstieg

Auf 4027 Metern geben wir uns nach exakt zwei Stunden Aufstieg die Hände und genießen die Aussicht. Bis auf Leonard. Der ist total geschafft. Für ihn fühlt es sich gerade an, als hätte er einen Achttausender erklommen - zumal wir trotz seines Sturzes eine halbe Stunde schneller oben waren, als im Kletterführer angegeben. Laut diversen Bergsteigerbüchern, kommen die Glücksgefühle bei den höchsten Gipfeln der Welt erst nach dem Abstieg. So ergeht es dann auch Leonard.

Zurück am Restaurant Mittelallalin, erklärt er stolz: "Ich kriege bestimmt heftigen Muskelkater, aber das war es wert!" Die unterwegs geäußerten Flüche nimmt er zu meiner Erleichterung zurück. Es wird also nicht unser letzter gemeinsamer hoher Gipfel bleiben.

Christoph Schrahe ist Autor des Journalistenbüros srt und reiste mit Unterstützung durch Schweiz Tourismus.