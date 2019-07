Fotoreise durch Europa Überraschung von oben

Moosgrüne Flecken auf fast schwarzem Grund, eine Fläche wie Tusche - und in der Mitte eine Linie. Wenn Kevin Krautgartner mit seiner Drohne fotografieren geht, dann entstehen dabei Bilder, die an Gemälde erinnern. "Ich möchte wissen, wie die Welt von oben aussieht", sagt der 30-jährige Fotograf aus Wuppertal. Also schickt er seine Flugkamera rund 150 Meter in die Höhe, richtet sie nach unten - und macht Bilder.

Für die Fotoserie "The Long Journey", die als wiederkehrendes Element einen weißen Geländewagen auf einer Straße hat, reiste Krautgartner Tausende Kilometer weit durch wunderschöne Gegenden Europas: Er war in Norwegen unterwegs, in Island, in Frankreich, Spanien und Portugal.

Immer die Küste entlang führte sein Weg. "Weil mich das Zusammenspiel von Landmasse und Wasser fasziniert." Wo die Elemente aufeinander treffen, sei die Wahrscheinlichkeit für eine abstrakt wirkende Landschaft hoch, sagt Krautgartner. Seine Fotos zeigen oft ein Spiel aus Formen, Farben, Konturen und Kontrasten.

Tiefe und Einsamkeit

Immer wieder habe ihn die Natur bei seinen Touren überrascht: "Oft sehen Gebiete von oben ganz anders aus, als ich sie mir zuvor vorgestellt hatte", sagt Krautgartner. Mit Hilfe von Straßenkarten und Satellitenbildern könne er natürlich ahnen, wie eine Straße verläuft und welche Farben dominieren. "Aber durch einen bestimmten Lichteinfall oder durch die Perspektive kann alles ganz anders wirken als gedacht." Auch die Tiefe eines Fotos lasse sich nicht vorher erahnen.

Einen besonderen Effekt hat in den Fotos jeweils die Straße, die mal schnurstracks und mal kurvig durchs Bild führt. Seine Favoriten sind die Bilder, auf denen die Straße das Bild optisch durchschneidet, sagt Krautgartner. Flankiert wird diese gerade Linie dann durch organische Strukturen aus Lava, Eis, Sand oder Pflanzen.

Dass die Bilder etwas Einsames haben, ist gewünscht. Viele Menschen trifft Krautgartner nicht auf seinen Fotoreisen. "Ich mag es nicht, wenn Leute im Bild sind", sagt er. "Außerdem fühlen sich manche gestört, wenn ich die Drohne kreisen lasse - sie ist nicht gerade leise."

Dann wartet er, bis er wieder alleine ist. Und genießt die Faszination der Natur.