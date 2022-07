Aus dem Süden des Landes trudelt aber noch eine Einladung ein: »Wir laden jeden Deutschen ein, der in diesem Winter zu uns kommen möchte, um hier zu leben – fern der Krisen«, sagte Panagiotis Simandirakis, Bürgermeister der Hafenstadt Chania auf Kreta, der »Bild«. Kreta sei sehr dafür geeignet, »um einen Krisenwinter zu überstehen«. Hier brauche man keine Heizung im Haus. »No German will freeze in Greece«, dichtet der Bürgermeister, »kein Deutscher muss in Griechenland frieren«.

Bikini und Badehosen werden allerdings auch auf Kreta nicht das Tagesoutfit dominieren – auch wenn die Insel am geeignetsten für eine Überwinterung gilt. In Simandirakis' Chania wird es im Dezember bis zu 14 Grad Celsius kühl, aber das bei acht Sonnenstunden am Tag; das Meer ist noch etwa 18 Grad warm, und der Niederschlag beträgt 166 Millimeter – zum Vergleich München: 45 Millimeter. Eine Heizung im Hotelzimmer oder in der Ferienwohnung wird wohl willkommen sein.