Erst im Juli 2022 hatte Kikilias in der »Bild«-Zeitung um Gäste aus Deutschland geworben – mit »No German will freeze in Greece«. »Für Herbst und Winter wäre es für uns Griechen eine große Freude, deutsche Rentner zu begrüßen, die einen ›mediterranen Winter‹ mit griechischer Gastfreundschaft, mildem Wetter und hochwertigen Dienstleistungen erleben möchten«, sagte Kikilias mit Blick auf die Energiekrise als Folge des russischen Krieges in der Ukraine und der befürchteten Energieengpässe im deutschen Winter.