Foto: Lorenzo Di Cola / NurPhoto / IMAGO

Prognosen der Tourismusindustrie zur Erderhitzung Wie wir künftig Urlaub machen

Griechenland, Frankreich, Spanien: Der Klimawandel trifft die Deutschen in ihren Lieblingsurlaubsregionen. Werden sie künftig in den Norden reisen? Was die Branche erwartet und wie sie reagiert.