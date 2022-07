Auch in der Türkei müssen Urlauberinnen und Urlauber etwa an der Mittelmeerküste mit Bränden rechnen. Im Südwesten ist es heiß, trocken und windig – da reicht oft ein Funke, um einen Großbrand auszulösen. Auch sollte vor allem bei starkem Wind nicht unterschätzt werden, wie schnell sich ein Brand ausbreiten kann. Touristinnen und Touristen sollten sich an die Vorgaben der Behörden halten und ihre Hotels umgehend verlassen, wenn sie dazu aufgefordert werden. An vielen Orten ist zudem der Zugang zu Wäldern in den heißen Monaten verboten.