Hochalmplateau Velika planina in Slowenien Jede Kuh ein Stimmrecht

»Früher gab es viele Hirten« auf der Hochebene, sagt Potočnik. Mit Anfang 20 ist er mit Abstand der Jüngste in der Hirtengemeinschaft und führt Besucher auch mal als »Local guide« über das Plateau. Es fehlt an Nachwuchs. Kaum noch jemand möchte drei Monate mit harter Arbeit in den Bergen verbringen. Schon gar nicht, wenn das Leben aufs Wesentliche reduziert ist. Es gibt weder Strom noch fließend Wasser. Regenwasser sickert in den Boden und wird in einem unterirdischen Reservoir aufgefangen. Solarkollektoren heizen das Wasser auf. Der Müll wird in einer Hütte gesammelt und regelmäßig mit dem Traktor ins Tal gebracht. Sie wissen sich zu helfen hier oben.