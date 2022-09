In den »New Rurals« dampfen keine Misthaufen, sondern Saunen. Verspannte Großstadtkörper dehnen sich in den Yogaräumen oder beim Floaten im Pool. Auf hübschen Keramiktellern wird angerichtet, was der eigene Garten oder die Region hergibt. Kein Internetempfang, wie in Almières hoch über der französischen Schlucht Gorges du Tarn, ist ein Prädikat. Kein Makel.

Mehr als 40 Adressen porträtiert die französische Reisejournalistin Clara Le Fort. Die meisten liegen in Europa; in Italien, Frankreich oder Portugal. Auch drei deutsche Adressen haben es in die Auswahl geschafft: das Rosso und der Ansitz Hohenegg , beide im Allgäu gelegen, sowie das Kranich Museum & Hotel in Mecklenburg-Vorpommern.