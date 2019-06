Nie schmeckt das Bier besser als nach einem stundenlangen Berganstieg, wenn das T-Shirt schweißnass am Rücken klebt und die Füße barfuß und angeschwollen auf der gegenüberliegenden Holzbank liegen - die schrumpelig-weißen Zehen in die Sonne gestreckt. Abends gibt es Erbsensuppe mit Wursteinlage und Brot.

Es kommt noch besser: In dieser Nacht wird man sich beim Versuch einzuschlafen nicht schwitzend hin und her wälzen. Es wird angenehm kühl sein, ein frisches Lüftchen wird durchs Fenster wehen.

Klingt verlockend? Ist es auch. Für alle, die es in diesen Tagen aufgrund der hohen Temperaturen im Tal nicht mehr aushalten, gibt es eine einfache Formel: je höher, desto kühler. (Achtung: Die UV-Strahlung ist in den Bergen besonders intensiv. Sonnencreme und -brille daher nicht vergessen.)

Berghütte? Klingt nach Großeltern

Das Wochenende auf einer Berghütte in den Alpen zu verbringen, klingt erst einmal nach Opa Werner in Lederhosen, Teleskop-Wanderstöcken und Bettenlagern mit Schnarcher-Garantie. All das kann durchaus zutreffen. Aber auch: Panoramablicke auf die schönsten Sonnenuntergänge, Spinatknödel und Kaiserschmarrn (schmeckt Gerüchten zufolge in der Höhenluft besser!), Mountainbiken, Klettern, Hochtouren - und gen Süden ausgerichtete Liegestühle.

Bergsteiger am Kaunergrat in den Ötztaler Alpen

Dass oft auch Hüttenwirte eine Attraktion für sich sind, erzählt der Fotograf Bernd Ritschel in seinem neuen Bildband "Hütten 2". Gottfried Leitgeb etwa, der nicht nur Wirt auf der Rieserfernerhütte in Südtirol, sondern selbst seit Jahrzehnten in den Bergen und als Retter unterwegs ist. Bergsteiger, die wenig Geld zur Verfügung haben, lässt er durchaus auch einmal umsonst auf seiner Hütte übernachten - weil er das selbst so von früher kennt.

Gemeinsam mit Frank Eberhard und Sandra Freudenberg stellt Ritschel mehr als 30 Hütten in den Alpen vor. Laut den Autoren sind die Unterkünfte "nicht nur eine Zwischenstation auf einer Weitwanderung oder ein Sprungbrett zu einem namhaften Gipfel". Sie sind um ihrer selbst willen ein lohnendes Ziel.

Wie der Titel schon sagt, ist es bereits Ritschels zweiter Fotoband über Alpenhütten in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Italien. Die Beschreibungen sind gleichzeitig kleine Erlebnisberichte vom Zustieg, von den Hüttenwirten oder von Touren in der umliegenden Umgebung. Er empfiehlt abgelegene Geheimtipps oder familiäre Unterkünfte. Solche, die nur mit Pickel und Steigeisen zu erreichen sind, und andere, die als Superlative gelten.

Hat die Hütte überhaupt geöffnet?

Und er gibt Tipps für die Tourenplanung. Denn wer eine Bergtour vorhat, sollte gut vorbereitet sein. Dazu gehört auch, sich im vorhinein über die Hütte zu informieren: Muss ich reservieren? Sind warme Duschen vorhanden? Gibt es Privatzimmer? Sind die Hütten überhaupt geöffnet? Wegen der Schneemassen des Winters öffnen in diesem Jahr viele Wanderhütten später als sonst. Auf den Seiten des Deutschen Alpenvereins kann man sich informieren, welche Hütten noch immer geschlossen haben.

Weiterhin ist es wichtig, sich vor dem Aufstieg über die Bedingungen am Berg zu informieren - so schön das Wetter im Tal auch ist, in den Bergen kann sich das rasant ändern und eine sorgfältige Planung ist unumgänglich. Die Route sollte vorher studiert und mit dem eigenen Können abgeglichen werden.

Die Erfrischung wartet weit oben Die kleine Brunnsteinhütte über Mittenwald ist laut den Autoren bestens für Familien geeignet. Durch die Karwendelbahn kann der Aufstieg verkürzt werden, Kinder können die zutraulichen Schafe, Ziegen und Zwergesel streicheln. Für viele Bergsteiger ist die Hütte auf 1560 Metern der perfekte Ausgangsort für den Mittenwalder Höhensteig.



Talort: Mittenwald (1560 m)

Schlafplätze: 42 Plätze im Lager

Info: brunnsteinhuette.de Modern und ausgesetzt schmiegt sich das Waltenberger Haus in die steilen, grünen Hänge der Allgäuer Berge ein. Bei wenig Betrieb trauen sich auch schon einmal Steinböcke bis an die Terrasse. Sonst sind die Tiere gut auf der sogenannten Steinbockrunde zu sehen. Wegen seiner Lage hängt das Waltenberger Haus auf 2084 Metern als einzige Hütte in den Allgäuer Alpen von einer Versorgung per Helikopter ab.



Talort: Oberstorf (813 m)

Schlafplätze: 28 Plätze im Matratzenlager und 42 Zimmerbetten

Info: waltenbergerhaus.de Die Rauhekopfhütte in den Ötztaler Alpen ist leider kein Ausflugsziel für Anfänger: Sie ist nur über Gletscher zu erreichen. Wer geübt mit Steigeisen, Pickel und Seil ist, kann den Aufstieg wagen. Die kleine Hütte hat nur 21 Betten und der Hüttenwirt selbst bezeichnet die Umgebung als "Mini-Alaska".



Talort: Kaunertal (1287 m)

Schlafplätze: 21 Betten

Info: alpenvereinaktiv.com/de/bewirtschaftete-huette/rauhekopfhuette/7026211/ Idyllisch sieht sie aus, die Winnebachseehütte in den Stubaier Alpen. Lange Zeit war die einzige Waschmöglichkeit im eiskalten Winnebachsee, heute kann man sich im See erfrischen und in der Hütte warm duschen. Die Umgebung ist für Wanderer, Bergsteiger wie Kletterer ein Traum.



Talort: Längenfeld (1206 m)

Schlafplätze: 3 Doppelzimmer, 2 Mehrbettzimmer für 4 und 5 Personen und 22 Lager in 3 Räumen

Info: winnebachseehuette.com Ein ordentliches Frühstück stärkt für den Tag: Die Breslauer Hütte kann wunderbar mit der Drei-Hütten-Runde verbunden werden. Die Zwei- bis Dreitagestour führt durch die wilde Landschaft des Alpenhauptkamms im Inneren Ötztal. Die Hütten am Wegesrand sind bestens ausgestattet und auch für Familien geeignet.



Talort: Vent (1895 m)

Schlafplätze: 160

Info: breslauerhuette.at Als abgelegener Geheimtipp wird die Erlanger Hütte im Ötztal gehandelt: Die Berge um sie herum seien hoch, aber wenig bekannt, heißt es in der Beschreibung. Über acht Zustiegswege kann man die Erlanger Hütte auf 2550 Metern erreichen. Es ist empfehlenswert, gleich mehrere Tage zu bleiben und die Grate, Höhenwege und Gipfelanstiege in der Umgebung zu testen.



Talort: Umhausen (1036 m)

Schlafplätze: 8 Betten in Zimmern und 50 Schlafplätze im Lager

Info: alpenverein-erlangen.de/Unsere-Huetten/Erlanger-Huette.html Die Schreckhornhütte in den Berner Alpen bietet nach dem anstrengenden und alpinen Aufstieg eine willkommene Einkehrmöglichkeit. Die Hütte auf 2530 Metern ist eine Zwischenetappe auf dem Weg zum Gipfel des anspruchsvollen Schreckhorns (4078 Meter). Doch bereits den Weg zur Hütte beschreiben die Autoren als „ein ausgewachsenes Abenteuer“.



Talort: Grindelwald (1034 m)

Schlafplätze: 65 Plätze in Lagern

Info: sac-basel.ch/deutsch/huetten/schreckhornhuette/ Was für ein Ausblick! Rings um das Schlernhaus liegen die markanten Spitzen der Dolomiten. Ein Gast hat dem Fotografen Ritschel gesagt: "Das Besondere hier ist, dass man dieses Panorama bei Morgen- und Abendlicht genießen darf." In drei- bis viereinhalb Stunden ist man vom Talort Seis auf der Hütte. Von hier lassen sich auch mehrtägige Hüttentouren durch das Rosengarten-Massiv starten.



Talort: Seis (1002 m)

Schlafplätze: 120 Betten

Info: schlernhaus.it Nur ein paar Hundert Meter sind es vom Rifugio Altissimo Damiano Chiesa bis zu diesem phänomenalen Ausblick über den Gardasee. Die Hütte liegt auf 2060 Metern Höhe - dort ist es selbst in Italien angenehm kühl. Schon der Anstieg bietet Panoramablicke über die Gardaseeberge.



Talort: Nago-Torbole (222m)

Schlafplätze: 36 Betten in Zimmern und 10 Schlafplätze im Winterraum

Info: rifugioaltissimoda.wixsite.com/homepage Der Hüttenwirt Gottfried Leitgeb und seine Rieserfernerhütte auf 2791 Metern gehören seit eh und je zusammen. Leitgeb geht es nicht um Komfort und gutes Essen, "sondern vor allem um alpine Erschließung", wie er selbst sagt. Er hat einen Notraum mit Armeerationen und Bergsteiger, die nicht viel Geld haben, dürfen bei ihm auch mal eine Nacht umsonst übernachten. Denn so kennt er es selbst von früher. Er sei "Hüttenwirt mit Leib und Seele", sagt er.



Talort: Antholz (1241 m)

Schlafplätze: 20 Plätze in Mehrbettzimmer, 40 in Lagern, 20 im Winter- und Selbstversorgerraum

Info: alpenvereinaktiv.com/de/bewirtschaftete-huette/rieserfernerhuette/7105648/

Auch die richtige Ausrüstung darf für eine Hüttentour nicht fehlen: Die meisten Hüttenwirte verlangen aus Hygienegründen Hüttenschlafsäcke - dünne Schlafsäcke aus Seide, Fleece oder Baumwolle - und Hüttenschuhe. In den Rucksack gehören neben der Zahnbürste: wetterfeste Kleidung, Sonnencreme und Sonnenbrille, Kopfbedeckung und Handschuhe, eine Stirnlampe, Wechselunterwäsche, ein Erste-Hilfe-Set und Karten sowie tourenspezifische Ausrüstung wie Steigeisen, Seile oder Sicherungsgeräte.

Einige der vorgestellten Hütten wie die Rauhekopfhütte in den Ötztaler Alpen sind nur für erfahrene Bergsteiger zu erreichen. Zu Hütten wie der Winnebachseehütte wiederum gelangt man durch kurze Wanderungen vom Talort aus. Infokästen im Bildband informieren über die jeweiligen Zustiegsmöglichkeiten.

Wer mit Bergsteigen so gar nichts zu tun haben will, muss trotzdem nicht aufs Hüttenglück verzichten: Der Aufstieg zu einigen der Häuser, wie der familienfreundlichen Brunnsteinhütte, kann sogar mit Seilbahnen verkürzt werden. Dann bringt man sich jedoch um den Euphoriemoment, der einsetzt, wenn man nach einer langen Wanderung endlich die Hütte am Bergkamm erblickt und weiß: Jetzt ist es nicht mehr weit bis zum erfrischenden Bier.