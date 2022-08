Ein Beispiel von der Insel Elba, die ebenfalls zur Toskana gehört: In der vergangenen Woche hat es auch dort dem »Corriere« zufolge eine Anti-Sonnenschirm-Aktion gegeben, um dem missbräuchlichen Verhalten mancher Strandgäste Einhalt zu gebieten. Am 22. August bei Tagesanbruch hätten die Polizei des Touristenortes Marina di Campo und das Hafenamt Dutzende Handtücher, Sonnenschirme und -liegen beschlagnahmt, die sich offenbar zu Reservierungszwecken an den Stränden befanden. Es sei bereits zu einigen gepfefferten Strafen bis tausend Euro gekommen.

Natürlich reden sich nun dem Bericht zufolge manche damit raus, dass sie von der »neuen Regel« nichts gewusst hätten – und dass es keine entsprechenden Schilder gebe. Doch laut dem »Corriere« gibt es das Verbot, ein öffentliches Gut wie den Strand zu besetzen, schon seit Jahren.

Das italienische Strandproblem taugt sicher nicht nur in Italien zu bestem Smalltalk-Stoff, wenn kleine Wellen irgendwo an Land schwappen. Auch die Deutschen kennen den Instinkt, sich einen guten Platz am Wasser sichern zu wollen, nur zu gut – ob am Pool auf Mallorca oder in der persönlichen Lieblingsbucht in Ligurien.