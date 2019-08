Kritik an Kreuzfahrt-Reedereien "Gesellschaftlich nicht mehr vertretbar"

Zur Person

Wolfgang Gregor ist 65 Jahre alt, Nautiker mit Kapitänspatent "auf großer Fahrt". Er ist auf Handelsschiffen zur See gefahren und danach 27 Jahre Manager bei der Lichttechnik-Firma Osram gewesen, unter anderem zuständig für Marketing und Nachhaltigkeit. Gregor arbeitet seit einigen Jahren als freier Journalist und hat 2016 das Buch "Der Kreuzfahrtkomplex" veröffentlicht, in dem er die Kreuzfahrtindustrie kritisiert.

SPIEGEL ONLINE: Sie schreiben in Ihrem Buch, dass die Kreuzfahrtindustrie "nahezu sämtliche gesellschaftlichen Werte umschifft". Was meinen Sie damit?

Wolfgang Gregor: Ich bin auf 19 Kreuzfahrten mit den größten Schiffen unterwegs gewesen, tausche mich bis heute mit vielen Experten aus und stelle fest, dass die Kreuzfahrtindustrie weder auf die Umwelt, noch die Besatzung, noch das Gemeinwohl in Bezug auf Steuerzahlungen oder Gesundheitsfragen Rücksicht nimmt. Es geht ihr vor allem um Gewinnmaximierung. Die großen Konzerne wie Carnival oder Royal Caribbean müssen sich alle drei Monate vor ihren Aktionären erklären und profitables Wachstum vorweisen.

SPIEGEL ONLINE: Das müssen andere Konzerne auch. Warum ist die Kostenoptimierung auf einem Kreuzfahrtschiff problematisch?

Wolfgang Gregor: Weil es zu Lasten der Passagiere und der Besatzung geht. Gerade hat die dänische Schifffahrtsbehörde (DMA) die offizielle Zulassung für das LifeCraft Rettungsboot als "Novel Life-Saving Appliance" beschlossen. Damit können konventionelle Rettungsboote in Zukunft durch aufblasbare Rettungsinseln ersetzt werden. Die Meyer Werft plant bereits heute Kreuzfahrtschiffe ohne Rettungsboote. Das ist eine rein wirtschaftlich getriebene Innovation, die keine Verbesserung der Sicherheit im Notfall herbeiführt. Es gefährdet die Sicherheit von Passagieren und Besatzung, die mit diesen aufblasbaren Inseln, die irgendwo auf dem Schiff verstaut werden, den Ernstfall nicht üben kann. Aus meiner Sicht gibt es keine Alternativen zu Rettungsbooten, wenn man es mit der Sicherheit ernst nimmt. Je weniger Rettungsboote ein Schiff mitführt, desto mehr teure Balkonkabinen können verkauft werden, das ist die Logik.

SPIEGEL ONLINE: Sie kritisieren den menschenverachtenden Umgang mit den unteren Angestellten auf den Schiffen. Teile der Besatzung würden weniger als einen Dollar pro Stunde verdienen, schreiben Sie. Sie waren lange Manager in einem MDAX-Unternehmen. Würden die Kreuzfahrtgesellschaften auch profitabel arbeiten können, wenn sie zum Beispiel deutschen Mindestlohn bezahlten?

Wolfgang Gregor: Ja, das glaube ich schon, aber die Frage ist doch: Würden die Passagiere auch eine Kreuzfahrt buchen, wenn sie 25 Prozent teurer wäre? Das ist wie mit dem Fleischkonsum: Ich muss Fleisch im Supermarkt teurer anbieten, damit ich sicherstellen kann, dass vom Tierwohl bis zum Endverbraucher niemand Schaden nimmt. Wenn ich aber eine Woche Kreuzfahrt für 399 Euro all inclusive anbiete, dann ist klar, dass jemand dafür die Zeche zahlt, und das sind die Schwächsten, die niederen Angestellten, die häufig aus Dritte-Welt-Ländern rekrutiert werden und auf den Schiffen monatelang Sklavenarbeit verrichten müssen, unter Bedingungen, die nach deutschem Arbeitsrecht verboten wären.

SPIEGEL ONLINE: Warum scheint das die Passagiere nicht zu stören, die in immer größer werdenden Zahlen Kreuzfahrtreisen buchen?

Wolfgang Gregor: Zum einen gibt es einen Informations- und Aufklärungsmangel, da zum Beispiel die Printmedien sich in einem Zwiespalt befinden. Sie wollen über Missstände berichten, aber keine Anzeigen verlieren. Ich weiß von einem großen deutschen Magazin, das eine kritische Geschichte über die Kreuzfahrtindustrie fertig recherchiert aber nie veröffentlicht hat. Zum anderen verdrängen die Passagiere das. Sie wissen, dass ihr Urlaub nicht nachhaltig und gesellschaftlich zweifelhaft ist. Es entsteht ein Gefühlszustand der kognitiven Dissonanz. Um dennoch bedenkenlos Kreuzfahrten zu machen, werden die Ausreden von den Marketingabteilungen der Reedereien mitgeliefert - Greenwashing in Reinkultur.

Anmerkung der Redaktion: Auch der SPIEGEL-Verlag bietet wie andere Medienhäuser auch Leserreisen auf Kreuzfahrtschiffen an. Redaktion und Verlag sind jedoch strikt getrennt. In der Hausmitteilung der aktuellen Titelgeschichte heißt es dazu: "Wir werden die Titelgeschichte trotzdem zum Anlass nehmen, diese Kooperationen neu zu überdenken."

SPIEGEL ONLINE: Wieso lässt sich die Kreuzfahrtindustrie nicht regulieren?

Wolfgang Gregor: Weil ihre Schiffe häufig in Ländern wie den Bahamas, Panama oder Malta registriert sind und diese kein Interesse an einer Regulierung haben. Die Kreuzfahrtkonzerne nutzen wie andere global agierende Unternehmen die Möglichkeiten zu Steuervermeidung. In Hamburg baut die Kommune immer neue Kreuzfahrtterminals, aber von den Erträgen, die die dort festmachenden Schiffe erwirtschaften, hat die Hansestadt wenig. Die Politik lässt sich von den Lobbyisten beeinflussen und schreitet nicht ein.

SPIEGEL ONLINE: Was kann die deutsche Politik bei den global agierenden Kreuzfahrtkonzernen tun?

Wolfgang Gregor: Wie bei den globalen Internetgiganten muss der Staat darauf bestehen, Steuern da einzufordern, wo Umsatz und Gewinn anfallen - also auch in Deutschland. Wir sollten jetzt den Spieß umdrehen und von den Reedereien lernen, den Gewinn für unsere Gesellschaft zu maximieren und entsprechend die Abgaben und Gebühren in unseren Häfen drastisch erhöhen. Städte wie Amsterdam machen das bereits. Wir überschlagen uns jedoch mit Subventionen, ohne einen fairen Anteil vom Kuchen zu bekommen. Gerade wurde ein Referentenentwurf im Finanzministerium von den Lobbyisten der Kreuzfahrtindustrie abgeschmettert, der vorsah, Umsatzsteuer für Käufe an Bord in Deutschland zu erheben. Ein klarer Wettbewerbsvorteil zu Lasten des guten Tourismus. Bezüglich der Umwelt muss die Politik verpflichtende Vorgaben für ihre Schiffe machen. Dazu gehören auch die Nutzung von Landstrom oder neue Antriebstechnologien.

SPIEGEL ONLINE: Welche Maßnahmen muss die Kreuzfahrtindustrie treffen, um eine saubere und verantwortungsvolle Industrie zu werden? Wie sehen Sie die Chancen auf Umsetzung von Veränderungen?

Wolfgang Gregor: Die Kreuzfahrtindustrie wird nur auf politischen und gesellschaftlichen Druck reagieren. Der Wille hin zu verantwortungsvollen Veränderungen wird aus den Konzernetagen nicht kommen - da könnten Sie auch mit einem Truthahn übers Weihnachtsessen sprechen.

SPIEGEL ONLINE: TUI und Aida Cruises sind zwei Kreuzfahrtgesellschaften, die den Eindruck vermitteln, man urlaube auf deutschen Schiffen. Aber wie verhält es sich, wenn jemand Opfer eines Verbrechens wird? Gibt es eine Polizei? Wer ist zuständig?

Wolfgang Gregor: An Bord gibt es keine Polizei, keine kriminaltechnische Untersuchung oder Forensiker, die eine faire und objektive Behandlung eines Kriminaldelikts sicherstellen. Das Sicherheitspersonal hat keine hoheitlichen Befugnisse und würde im Zweifelsfall immer zugunsten des Arbeitgebers entscheiden und handeln. Das bedeutet Vermeidung von negativer Presse zum Schutz des Images der Reederei. Die Opfer müssen sich oft selber um ihr Recht kümmern, aber wie soll das gehen, wenn eine Beweissicherung nicht stattgefunden hat, oder der nächste Hafen zum Beispiel in den Vereinigten Emiraten liegt? Glauben sie, dass es dort ein öffentliches Interesse gibt, den mutmaßlichen Vergewaltiger einer deutschen Touristin zu verhaften? Insbesondere, wenn dieser die Tat abstreitet und nicht EU-Bürger ist?

SPIEGEL ONLINE: Wieso legen die Reedereien ein "Mann über Bord" häufig als Suizid aus?

Wolfgang Gregor: Das ist die einfachste Lösung, um das Verschwinden eines Menschen zu erklären, ohne dass von Behörden oder Medien später unangenehme Nachfragen kommen. Ansonsten müsste man ja eingestehen, dass es sich eventuell um Sicherheitsmängel an Bord oder sogar ein Kapitalverbrechen handeln könnte. Im Zweifelsfall also immer gerne Selbstmord, um bloß nicht das saubere Image anzukratzen, oder sogar mit einer Klage auf Schadenersatz konfrontiert zu werden.

SPIEGEL ONLINE: Welche Reaktionen bekamen Sie auf die in ihrem Buch geäußerte Kritik?

Wolfgang Gregor: Ich habe noch keine Unterlassungserklärung erhalten, weshalb meine Kritik nicht angreifbar zu sein scheint. Die Reedereien negieren mich und andere Kritiker und setzen alles daran, die Kritik unterhalb der Wahrnehmungsgrenze zu halten. Es gibt jedoch zunehmend Medien, insbesondere auch die öffentlich-rechtlichen, die meine Expertise nutzen. Ich bin stolz darauf, mit meinem Buch als erster dieses Thema angeschnitten zu haben und freue mich über die zunehmende kritische Betrachtung des Themas.

SPIEGEL ONLINE: Fahren Sie noch gerne auf Kreuzfahrt?

Wolfgang Gregor: Ich habe immer noch eine große Affinität zur See und zur Seefahrt. Kreuzfahrten mache ich jedoch nur noch gelegentlich aus Recherchegründen - meine letzte war im November 2018. Neben der Tatsache, dass ich Kreuzfahrten gesellschaftlich für nicht mehr vertretbar halte, hat sich mit dem brutalen Massentourismus auf den Schiffen auch der Kundenservice und das Ambiente zum Nachteil verändert. Es macht so oder so keinen Spaß mehr.