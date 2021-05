Foto: Petra Nowack / penofoto / imago images

Pfingstfahrt auf See Kreuzfahrt macht wieder Dampf

Als erster deutscher Hafen in diesem Jahr erlaubt Kiel den Kreuzfahrtbetrieb: Schiffe von Aida und TUI Cruises starten an Pfingsten. Auch woanders wird Urlaub auf See wieder möglich. Ein Überblick.