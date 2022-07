Schwimmen oder Sesseln – das ist hier Frage

Am nächsten Tag wollen wir zum Caumasee wandern, der wie ein türkisfarbener Edelstein im Wald liegt. Schon im 19. Jahrhundert reisten wohlhabende Schweizer im Sommer nach Flims, um in dem See zu baden. Sie glaubten, dass das Wasser heilende Wirkung habe. Auch die Flimser Bauern brachten ihre kranken Tiere zum Baden an den Caumasee.

Als wir entlang des »Connbächli« hinunter zum See laufen, hüpft der Bach unternehmungslustig neben uns her. Immer wieder müssen wir über Steine, Stufen und Wurzelwerk klettern. Wer mit Kindern im Gelände unterwegs ist, weiß solche Wege zu schätzen: Anouk vergisst ihre müden Beine und hüpft mit dem Bach um die Wette.

Am See angekommen, springt sie jauchzend ins glasklare Wasser. »Kommt rein«, ruft sie uns zu. »Es ist fast gar nicht kalt.« Ich bleibe trotzdem lieber auf den warmen Steinen am Ufer sitzen und sehe den Fischen zu, wie sie elegant durchs Wasser gleiten.

Als wir wieder in der Jugendherberge ankommen, gibt es Eis fürs Kind und Kaffee für uns. Mein Mann und Anouk machen es sich auf der Terrasse unter den Sonnenschirmen gemütlich, ich schultere noch mal meinen Rucksack. Ich will hoch zum Curnius in Falera wandern. Rund 400 Höhenmeter warten auf mich. Auf den Schotterwegen mache ich Tempo und bin nach einer Stunde am Ziel. Mit dem Sessellift schaukele ich gemütlich zurück ins Tal.