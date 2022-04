Schlechte Nachrichten für die Last-Minute-Bucher unter den Mallorca-Urlaubern: Auf der spanischen Mittelmeerinsel sind zu Ostern kaum noch Mietwagen zu bekommen. Nach Angaben der Branche seien in einigen Teilen Mallorcas sogar alle zur Verfügung stehenden Fahrzeuge bereits reserviert, berichtete die Regionalzeitung »Última Hora«. Es habe eine unerwartet große Nachfrage nicht nur von ausländischen Touristen, sondern auch von Besuchern des spanischen Festlands gegeben, hieß es.

»Wir haben die besten Prognosen übertroffen«, sagte der Präsident des Verbandes der Autovermieter der Balearen (Aevab), Ramón Reus, der Zeitung. Man habe befürchtet, dass der Krieg in der Ukraine die Nachfrage zumindest etwas verringern würde. »Die Realität ist aber, dass wir für die nächsten fünf Tage praktisch ausgebucht sind«, erklärte Reus.

Ähnliches berichtet Antoni Masferrer, Chef des Konkurrenzverbandes, der Balearischen Vereinigung der Vermieter von Autos ohne Fahrer (Balebal): »Wir beobachten eine Zunahme der Ankünfte ausländischer Touristen, insbesondere der deutschen, britischen, italienischen und nordischen, aber auch der spanischen Besucher.« Die starke Zunahme sei zwar positiv, man sei aber wegen des pandemiebedingten Fahrzeugmangels unzufrieden, da man viele Kunden abweisen müsse. Beide Verbände stimmen darin überein, dass es auf Mallorca und den anderen Baleareninseln derzeit etwa 50.000 weniger Mietwagen als im Jahr vor der Pandemie gebe. »Das lässt uns wenig Spielraum«, heißt es. Das habe auch zu Preisanstiegen von bis zu 300 Prozent geführt. Von 15 bis 60 Euro pro Tag für einen Mietwagen seien die Preise im Schnitt auf 130 Euro pro Tag geklettert. In der Hochsaison zwischen Juli und September müsse man mit noch mehr Problemen rechnen.

»Wieder zum Leben erwacht« Die Nachfrage nach Mietwagen spiegelt den Andrang auf die Balearen wider. So sind in der Zeit vor und über Ostern zum ersten Mal seit Ausbruch der Pandemie vor gut zwei Jahren die Hotels etwa auf Mallorca wieder voll. Javier Vich, Präsident der Hotelvereinigung von Palma und Cala Mayor, sagte der Zeitung, dass die Auslastung der Boutique- und Stadthotels in Palma »die besten Prognosen übertrifft«. Die durchschnittliche Auslastung während der Osterferien würde bei 85 Prozent und an den Feiertagen bei 90 Prozent liegen. Einige der Fünf-Sterne-Hotels seien ausgebucht. Fast 60 Prozent aller Buchungen stammen von deutschen Urlaubern und Urlauberinnen.

Damit sei man trotz des Ukrainekonflikts und der steigenden Inflation nur noch drei Prozentpunkte unter dem Niveau der letzten Osterwoche ohne Corona im Jahr 2019, jubelte dieser Tage die Präsidentin des Hotelierverbandes der spanischen Urlaubsinsel (Fehm), María Frontera. Bei den höherklassigen Unterkünften und den Luxushotels wird die Auslastung nach Fehm-Angaben trotz gestiegener Zimmerpreise im Vergleich zu 2019 sogar über dem Niveau von vor drei Jahren liegen. »Man kann praktisch von einer totalen Reaktivierung sprechen«, stellte Frontera fest. Die hohe Auslastungsquote zu Ostern ist umso bemerkenswerter, als im April immerhin schon 85 Prozent aller Hotels auf Mallorca Gäste empfangen. Das seien fünfmal so viele wie zum gleichen Zeitpunkt des vorigen Jahres (17 Prozent), sagte Frontera. Auf Mallorca beginnt die Hochsaison am 2. Mai. Bis auf drei Hotels, die noch eine komplette Renovierung durchführen, werden im Mai nach Fehm-Angaben sogar alle Inselunterkünfte geöffnet sein. Die niedrigen Corona-Infektionszahlen, die auf den Balearen und ganz Spanien etwa bei einem Sechstel der Werte in Deutschland liegen, trägt zum Optimismus bei.

Die Playa sei »wieder zum Leben erwacht«, titelte die »Mallorca Zeitung«. In der Tat: Am Ballermann ist es schwer, in Lokalen wie »Oberbayern« oder »Deutsches Eck« einen freien Tisch zu ergattern. Inzwischen hat auch Kulttempel und Open-Air-Bierlokal Megapark mit Sänger Micky Krause als Star des Abends nach zwei Jahren Pause wieder eröffnet. Die spanische Wirtschaftsministerin Nadia Calviño freut sich: »Die Balearen werden einer der Motoren der wirtschaftlichen Erholung Spaniens sein.« Jeder Vierte der 1,18 Millionen »Baleáricos« galt 2021 als arm Die Erholung ist für die Wirtschaft der Balearen immens wichtig. Vor der Pandemie hatte der Tourismus direkt und indirekt für gut 41 Prozent des Volkseinkommens der Mittelmeerinseln gesorgt. Dieser Anteil war 2020 auf 14,2 Prozent gefallen, 2021 gab es eine leichte Erholung auf 27,7. Die Armut wuchs rapide. Von Anfang 2020 bis 2021 verdoppelte sich die Zahl der auf den Balearen in extremer Armut lebenden Menschen nach einer Studie der UIB-Universität auf circa 34.000. Als arm galten im vorigen Jahr demnach bereits 320.000 Einwohner, das heißt mehr als jeder Vierte der 1,18 Millionen »Baleáricos«.

Was die linke Regionalregierung aber trotz aller Ungewissheit wegen der Ukraine und der Inflation partout nicht will, sind die ganz wilden Partygänger. »Für die Sauftouristen ist auf unserer Insel kein Platz mehr«, sagte erst jüngst wieder Regierungssprecher Iago Negueruela. Im Rahmen einer »Qualitätsoffensive« will man die Einnahmen des Sektors in den kommenden Jahren weiter steigern – dabei aber auch die Umwelt mehr schonen. Das sei unter Umständen auch mit weniger Touristen als in den Rekordjahren 2018 und 2019 möglich, als jeweils rund 16,5 Millionen Besucher gezählt wurden.