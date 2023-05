Kuchenkrise auf Mallorca Regierung der Balearen beruft Treffen mit Ryanair wegen Gebäckmitnahme ein

»Alle anderen Fluggesellschaften erlauben den Passagieren, zwei Ensaïmadas mit an Bord zu nehmen«, so Magraner. Das Problem bestehe nur mit Ryainair. »Aber wir sprechen hier von vielen Flügen, vor allem auf das spanische Festland, wohin die meisten Ensaïmadas gehen«, so der Konditoren-Vorsitzende.

Ensaïmada ist ein spiralförmiges Gebäck, das aus Mehl, Zucker, Eiern, Wasser und Schweinefett hergestellt wird. Angeblich hat sie ihren Namen von saïm, dem arabischen Wort für Schweinefett.