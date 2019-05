Angesichts des Massenansturms auf den Mont Blanc (4810 Meter) wollen die französischen Behörden den Aufstieg künftig stärker beschränken. Der einfachste Aufstieg dauert in der Regel zwei Tage. Wer über den Normalweg zur Bergspitze wolle, müsse ab dem kommenden Samstag eine Reservierung für eine der Hütten vorweisen. Das ordnete der Präfekt des Departements Haute-Savoie in Frankreich an.

Ohne Reservierung dürfen Bergsteiger demnach erst gar nicht aufsteigen. Wie die Behörden die Reservierungen kontrollieren wollen, blieb zunächst unklar. Insgesamt führen sieben Wege auf den Mont Blanc. Ob auch die anderen Aufstiegsrouten reglementiert werden sollen, blieb ebenfalls unklar.

Als Grund nannte Präfekt Pierre Lambert die häufige Überbelegung der Herbergen auf dem Weg zum Gipfel. Diese sind an einigen Tagen so voll, dass Bergsteiger im Schuhraum auf dem Boden übernachten müssen. Alle Versuche, das Problem im Guten zu lösen, seien gescheitert, erklärte er. In einigen Fällen seien Hüttenwirte sogar massiv körperlich bedroht worden.

In der Sommersaison müssten Alpinisten deshalb ab sofort und noch bis zum 29. September vor Aufstiegen mindestens eine Übernachtung reservieren. Lambert erinnerte in dem Zusammenhang daran, dass bei wildem Zelten in Naturschutzgebieten bis zu zwei Jahre Haft und 30.000 Euro Geldstrafe drohten.

Touren sollen besser abgesichert werden

Im April hatten die Behörden bereits angekündigt, die Touren zur Mont-Blanc-Spitze besser abzusichern. Dazu gehören verschiedene Leuchtmarkierungen für den Auf- und den Abstieg. Der höchste Berg der Alpen zieht pro Jahr knapp 25.000 Bergsteiger an.

Der zunehmende Andrang - auch von weniger erfahrenen Alpinisten -, extreme Berge zu besteigen, wird in der Bergsteigerszene mit Sorge beobachtet. In den vergangenen Tagen waren schockierende Bilder vom Mount Everest (8848 Meter) um die Welt gegangen: Während des Gipfelanstiegs auf den höchsten Berg der Welt stiegen die Bergsteiger in langen Schlangen auf - bis in die sogenannte Todeszone über 7000 Meter, in der sich der menschliche Körper nicht mehr regenerieren kann. In der diesjährigen Klettersaison starben bereits doppelt so viele Bergsteiger wie im vergangenen Jahr.