Mountainbiken im Vinschgau Die Suche nach dem perfekten Trail

Der perfekte Trail? Da muss Gabriel Tappeiner nicht lange überlegen: "Für mich ist das eine Mischung aus technisch anspruchsvollen Stellen und dann auch wieder Passagen, an denen man es laufen lassen kann." Der Vinschgauer mit dem auffallend roten Bart ist seit vielen Jahren begeisterter Mountainbiker und hat aus seinem Hobby einen Beruf gemacht.

"In erster Linie bin ich Bio-Apfelbauer in Latsch auf dem elterlichen Betrieb", erzählt er, "doch als zweites Standbein habe ich mir den Bereich Trailpflege und -bau aufgehalst." Und in dieser Eigenschaft pflegt er seit einigen Jahren viele Vinschgauer Mountainbike- und Wanderpfade.

"Wir haben das schon früher als Sommerjob für den Tourismusverein gemacht, 2015 habe ich dann die Traildoctors gegründet", sagt er. Nun kümmere er sich mit ein paar Mitarbeitern um die Instandhaltung und den Neubau der Wege im Gebiet der Gemeinde Latsch.

Zu tun gibt es genug, schließlich müssen dort 175 Kilometer Wanderwege und 75 Kilometer beschilderte Singletrails betreut werden, also schmale Pfade für die Geländeradler.

"Entlang der Wege müssen wir regelmäßig mähen, die Sträucher zurückschneiden, und nach Unwettern oder starken Regenfällen säubern wir die Wasserrinnen und räumen umgefallene Bäume aus dem Weg", sagt Gabriel. Auf den Trails bessern die Traildoctors regelmäßig die Kurven aus und füllen die Bremslöcher und -rillen wieder auf.

Der gute Zustand der Wege hat sich in den vergangenen Jahren in der Szene herumgesprochen. "Früher sind wir auf Wanderwegen rumgefahren", erinnert sich Gabriel. Dann entdeckten immer mehr Mountainbiker den Vinschgau für sich. "So kam der Wunsch nach separaten Wegen auf."

Wobei es immer noch viele Strecken gibt, die von Wanderern und Bikern gemeinsam genutzt werden. "Verbotsschilder gibt es nur wenige", fasst Gabriel die Politik des Miteinanders im Vinschgau zusammen, "wir versuchen zu lenken und nicht zu verbieten - das funktioniert im Allgemeinen ganz gut."

Ein Bikeshuttle zum Trailbeginn

Zu den ersten, eigens für Biker angelegten Wegen zählen der 7,2 Kilometer lange Montesole Trail von St. Martin im Kofel bis nach Tiss und der Holy Hansen Trail oberhalb von Schlanders. Beim Bau modelliert Gabriel die Strecke mit Hilfe eines Minibaggers grob vor, der Rest wird in Handarbeit ausgeformt. Eine Vorgabe für den im Frühjahr 2015 gebauten Propain Trail am Sonnenberg oberhalb von Schlanders lautete, dass er fahrbar für Anfänger und interessant für Fortgeschrittene sein sollte.

Herausgekommen ist ein extrem flowiger Trail - also eine relativ ebene und einfach zu befahrende Abfahrt ohne Stein- oder Wurzelfelder - mit vielen Kehren, was nicht jedem passt. "Die einen motzen über die 'Murmelbahn'", sagt Gabriel, andere meinen: "Passt die Fahrtechnik dem Trail an, nicht den Trail der Fahrtechnik." Man kann es eben nicht jedem recht machen. "Einige Kurven sind recht eng", erklärt der Traildoctor, "aber das wurde bewusst gemacht, um Tempo rauszunehmen."

Wie so oft im Vinschgau geht das Bergauf auch beim Propain Trail ganz bequem mit dem Bikeshuttle: einfach das Rad auf den Anhänger und im Transporter Platz nehmen. Oder der Beginn der Abfahrt wird konditionell anstrengend über eine steile Straße erreicht. Außerdem ist der Trail wie alle der mittlerweile mehr als 80 Strecken im Vinschgau einheitlich ausgeschildert, wobei die Schwierigkeit oft zu niedrig eingestuft wird.

Der Montesole Trail zum Beispiel wird mit dem Level S2 der Singletrail-Skala bewertet, die von S0 (leicht) bis S5 (schwer) reicht. Durch Erosion und die vielen Biker waren einige Passagen in den vergangenen Jahren jedoch deutlich schwerer geworden. Die Veränderung durch die Nutzung gibt auch Gabriel zu: "Der Montesole war eine unserer ersten Trailbaumaßnahmen im Vinschgau", den Trail hätten sie zu steil angelegt.

Daher wurde der Trail im Sommer 2017 aufwendig saniert, die ganz steilen Stellen bekamen eine leichtere Umfahrung. Auf der Suche nach dem perfekten Trail musste Gabriel aber auch hier Abstriche machen: "Die Natur gibt dir ja gewisse Sachen vor - wo nur Steine sind, kann ich keinen glatten, flowigen Trail hinzaubern." Außerdem ist es am Sonnenberg staubtrocken, "da wird die Erde pulverisiert, und wenn's mal regnet, dann schwemmt es das ganze Material weg".

Das aber passiert selten, denn "das Tolle am Vinschgau ist das schöne Wetter", wirbt Gabriel für seinen Heimatspot, "und natürlich die Vielfalt an Trails. Es geht hinauf bis ins Hochalpine am Stilfser Joch, am Sonnenberg kannst du bis Ende November biken, und je nach Schneelage geht's dort spätestens im März wieder los. Die Nordhänge mit Schatten sind ideal für heiße Sommertage, und es gibt immer wieder Einkehrmöglichkeiten."

Nur den einen, den perfekten Trail gibt's im Vinschgau noch nicht: "Der Holy Hansen in Schlanders kommt dem schon nahe", sagt Gabriel, "doch meinen absoluten Lieblingstrail suche ich noch, den möchte ich noch bauen."

Stefan Herbke ist Autor des Journalistenbüros srt und recherchierte mit Unterstützung der Gästeinformation Vinschgau.