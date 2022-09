Neue Nachtzüge der ÖBB Schöner schlafen, schneller ankommen

»Schlafkapseln der Zukunft« nennen die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) die »Mini Cabins«, mit denen die Liegewagen der neuen Nightjet-Generation ausgestattet werden. Am Dienstag präsentierten die ÖBB und Siemens Mobility in Wien erstmals das Innendesign der neuen Nachtzüge. Auch die Abteile in den Schlafwagen und die »normalen« Viererabteile in den Liegewagen sind neu gedacht und designt.