Die Norweger lieben ihre Natur und das Abenteuer, aber fast genauso verrückt sind sie nach Quiz. Sei es auf einer Tour, beim Musikfestival Vinjerock, beim Sommerfest in der Nachbarschaft oder in ihrer Hütte - überall sitzen sie beisammen und raten. So locker und gelassen die Norweger ansonsten sind - beim Quiz packt sie der Ehrgeiz und Schummeln ist strengstens verboten.

Alva Gehrmann lebt in Norwegen, ist Autorin des Buchs "I did it Norway" und darf sich - seit sie gemeinsam mit einer Norwegerin in Oslo einen Quizabend moderierte - offiziell Quizmasterin nennen. Hier stellt sie zwölf Fragen, durch die Sie in die norwegische Lebensart eintauchen und nebenbei den Norden besser kennenlernen können. Los geht's!