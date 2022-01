Österreich, Schweiz, Frankreich und Italien Winterurlaub in den Alpen – diese Regeln gelten jetzt an Ihrem Reiseziel

Omikron ist in den Bergen angekommen – und die Alpenländer verschärfen ihre Coronamaßnahmen: Maskenpflicht im Freien in Österreich, »2G«-Regel für Italiens Skilifte. Was Winterurlauber wissen müssen.