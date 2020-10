Foto: Barbara Meixner

Fischerpfad an Portugals Küste Alle Sinne im Einsatz

In der Felsküste rasten Weißstörche, an den Stränden branden die Atlantikwellen: Der Fischerpfad an der Südwestküste Portugals ist sogar im Winter ein idealer Fernwanderweg. Drei Freundinnen haben ihn getestet.