Immer wieder hatte Christian Core das Bild vor Augen: ein Mensch, der sich an dieser markanten Stelle der Grotta dell'Edera herabhangelt, an einem Vorsprung baumelnd, unter ihm – das Nichts. »Ich habe diese zylindrische Höhle immer geliebt – in der Mitte diese Felsenbrücke mit Blick übers Tal«, sagt der Fotograf, der in British Columbia, Kanada, lebt, aber früher oft in den Ligurischen Alpen geklettert ist. Irgendwie hat er diesen Ort nie vergessen und sich fest vorgenommen, noch mal nach Italien zurückzureisen, um das Bild in seinem Kopf umzusetzen.

Als es soweit war, zog er zusammen mit seiner Bekannten Elena Poli los für eine Tour zum Monte Sordo. Dort angekommen, in der Höhle, kletterte Core an eine Stelle, die ihm das Foto erlaubte: genau gegenüber des Bogens. Gesichert an einem Felshaken, machte er das Bild, von dem er so lange geträumt hatte. Beim International Mountain Photo Contest bekam es nun eine lobende Erwähnung. Was die Jury des Fotowettbewerbs noch als besonders gelungen betrachtet, sehen Sie hier:

Bild vergrößern Foto: Adam Kokot / CVCE PHOTO

Da wäre diese Aufnahme von einem Boulderer, der sich in der Gegend um Bor, Tschechien, an einem Felsen versucht. Das Gebiet ist ein Eldorado für Kletterer. Hier gibt es Hunderte solcher Felsen, sagt Fotograf Adam Kokot, und das in diesem wunderschönen Wald.

Bild vergrößern Foto: Jose Allende / CVCE PHOTO

Wie mit Goldstaub bedeckt wirkt diese Felswand, an der sich zwei Männer hocharbeiten. Der Fotograf Jose Allende landete mit dem Bild auf dem dritten Platz in der Gesamtwertung des Fotowettbewerbs.

Bild vergrößern Foto: Florencia Corrado / CVCE PHOTO

Mit einer richtig steilen Umgebung hat es auch der Outdoor-Fan auf diesem Bild zu tun. »Kevin muss gespürt haben, wie das kantabrische Meer die Wand zum Vibrieren gebracht hat«, sagt Florencioa Corrado, die das Foto am Golf von Biskaya in Nordspanien machte.

Bild vergrößern Foto: José Luis Méndez Fernández / CVCE PHOTO

Tempo, Wüste – und viel Adrenalin: Das sind die Themen dieses Fotos von Jose Luis Mendez.

Bild vergrößern Foto: Sandi Bertoncelj / CVCE PHOTO

Was für ein Panorama – es dürfte für manch eine Strapaze auf dieser Mountainbike-Tour durch die Berge entschädigt haben. »Wir erreichten den Gipfel kurz vor Sonnenuntergang«, sagt Sandi Bertoncelj, der das Foto gemacht hat.

Bild vergrößern Foto: Yhabril Moro / CVCE PHOTO

Es hat ja was von der Mondszene in »E.T. – Der Außerirdische«, nur dass die Fahrradfahrer nicht fliegen: Yhabril Moro gelang dieses Bild in Villanúa, einem kleinen Dorf in den Pyrenäen, das von Bergen umrandet ist.

Bild vergrößern Foto: Nicolai Brugger / CVCE PHOTO

Wenig Action, dafür viel Schönheit steckt in diesem Foto. Man kann nur ahnen, dass die Person im Zelt gerade recht müde Beine von sich streckt. Und vielleicht der Stille der Nacht lauscht. Das Bild hat Nicolai Brügger gemacht, als er mit Freunden auf einer Outdoor-Tour unterwegs war mit dem Ziel, die Milchstraße zu fotografieren.

Bild vergrößern Foto: David Nogales / CVCE PHOTO

Lauschen Sie mal dem Rauschen! Und nun stellen Sie sich vor, Sie säßen in dem Kajak. Kurz bevor sich der Fluss Skjálfandafljót in die Tiefe ergießt. David Nogales machte diese Aufnahme von dem rund 20 Meter hohen Wasserfall Aldeyjarfoss im isländischen Hochland – und von dem Menschen, der sich hier tatsächlich sagte: Volle Fahrt voraus!

Bild vergrößern Foto: Àlex Iranzo Pérez / CVCE PHOTO

Alex Iranzo Perez fotografierte im Pyrenäental Vall de Núria.

Bild vergrößern Foto: Julia Roger-Veyer / CVCE PHOTO

Jeff Mercier ist einer der besten Eiskletterer der Welt – und hier zu sehen im sogenannten Eismeer (Französisch: Mer de Glace), dem größten Gletscher Frankreichs, in Chamonix. Julia Roger Veyer war mit ihrer Kamera dabei.

Bild vergrößern Foto: Piotrek Deska / CVCE PHOTO

Eiszapfen dieses Kalibers machen eine Situation wie diese nicht leichter. Zu sehen: ein Boulderer in der Grota Komonieckiego, einer Höhle in den polnischen Beskiden. Am Auslöser war Piotrek Deska. »Als die Hallen im Winter während der Pandemie zu waren, hatten wir so große Lust zum Klettern, dass uns nicht mal die niedrigen Temperaturen abgehalten haben, einen Tag draußen zu verbringen«, erzählt Deska. Das auf diese Weise auch noch zu dokumentieren, verdient Respekt.

Bild vergrößern Foto: Paul Zizka / CVCE PHOTO

Schaufenster aus Schnee: Aus einer Eishöhle heraus fotografierte Paul Zizka einen Mann auf Skiern am Stutfield-Gletscher in den kanadischen Rockies. Zizka war an jedem Tag mit einer Gruppe unterwegs, um im Jasper National Park Höhlen zu fotografieren. »In dieser war nur Platz für zwei Leute«, sagt Zizka. Sie habe sich bestens für Fotos mit Rahmen-Charakter geeignet. »Ich habe dann darauf gewartet, dass mein Freund Sasha draußen vorbei kam – und mochte das Ergebnis.« So ging es auch der Jury, die das Foto mit dem zweiten Platz im Wettbewerb belohnt.

Bild vergrößern Foto: Yhabril Moro / CVCE PHOTO

Gleißendes Licht in den spanischen Pyrenäen – und der perfekte Sprung: Mit diesem Foto machte Yhabil Gun den ersten Platz. Es zeigt den Freerider Urko Yarza im Skigebiet Baqueira. Damit die Aufnahme gelingt, hat sich Gun zuvor gut dessen Komposition überlegt – und sich so ausgerichtet, dass Sportler, Sonne und Schnee ideal zur Geltung kommen. »Es war das beste Foto des Tages«, sagt Gun. Und das, nachdem er bei einem Freerider-Wettbewerb Tausende Bilder gemacht hatte.