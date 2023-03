Foto: Jens Wegener / TMN

ADFC-Analyse Das sind die beliebtesten Radfernwege Deutschlands

Immer am Fluss oder der Küste entlang: Am liebsten radeln die Deutschen auf Mehrtagestouren am Ufer von Weser, Elbe oder Ostsee. Oft reisen sie mit der Bahn an – zufrieden sind sie mit diesem Angebot aber nicht.