Der Fernradweg Ecovia do Literal ist auf seinen knapp 220 Kilometern gut beschildert und führt ohne große Höhenunterschiede hauptsächlich an der Küste entlang. Die Highlights der Algarve liegen also direkt am Wegesrand oder zumindest nur einen kurzen Abstecher entfernt. Die zerklüftete Steilküste, einsame Strände und Buchten, angenehme Ruhe in den sonst überfüllten Touristendörfern: eine stimmungsvolle Winterflucht.