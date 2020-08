Foto: Michael Matthey / imago images/Michael Matthey

Reisewarnungen in der Coronakrise Was Spanien-Urlauber jetzt wissen müssen

In manchen Teilen Spaniens steigt die Zahl der Corona-Infektionen wieder an. Inzwischen warnt die Bundesregierung vor Reisen in fünf Regionen. Der Überblick.