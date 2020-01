Pistenchef im Schweizer Tiefschnee-Mekka Engelberg "Den Gletscher können wir nicht mehr retten"

Es hat geschneit über Nacht, auf den Pisten am Titlis liegt ein dünner weißer Flaum. Auf den echten Winter müsse man aber noch eine Weile warten, sagt Christoph Bissig, "der kommt wohl erst im Februar zu uns".

Bissig ist Chef des Engelberger Pisten- und Rettungsdienstes. Es ist sein 20. Winter am 3238 Meter hohen Titlis, und er sagt, er liebe diesen Berg. Er nennt ihn seine "gefrorene Ehefrau", die ihn manchmal zum Lachen bringt und manchmal zum Weinen. Wie an dem Tag, als der junge Snowboarder verunglückte.

Nebel hing über Engelberg, den ganzen Tag schon war die Sicht im Skigebiet schlecht. Um den vermissten Snowboarder zu finden, hatte Bissig Suchtrupps und Rettungskräfte mobilisiert und auch einen Hubschrauber. Schließlich entdeckten sie ein Snowboard in einer Schlucht. Doch für den Mann kam jede Hilfe zu spät. Offenbar hatte er sich im Gelände verfahren und war gestürzt.

Der Tod gehört zu Bissigs Job dazu. 24 Menschen hat er in den 20 Jahren vom Berg holen müssen, auch Freunde waren darunter. "Der Tod ist verträglich", sagt Bissig. "Viel mehr schmerzt der Moment, in dem man es den Angehörigen sagen muss."

So war es auch bei dem Snowboarder, einem jungen Amerikaner. Zusammen mit dem Vater des Jungen ist Bissig am Tag nach dem Unfall mit Schneeschuhen zu der Unfallstelle gewandert, der Vater wollte es so. Als sie dort ankamen, fing der Mann an zu weinen und schrie laut den Namen seines Sohnes heraus. "Diesen Schrei vergesse ich meinen Lebtag nicht mehr", sagt Bissig.

Christoph Bissig kann viel erzählen über Skifahrer und Snowboarder, die von der Piste abfahren, aber weder die Ausrüstung noch das nötige Können haben, um im Gelände sicher bestehen zu können. Er sieht sie im Winter jeden Tag, und manchmal kann er nur den Kopf schütteln. "Die Eigenverantwortung nimmt allgemein ab", sagt er. "Und die Risikobereitschaft steigt."

Harakiri im Gelände

Wenn oben am Gipfel der Himmel blau ist und ein paar Höhenmeter weiter unten der Nebel wie eine zähe Masse an den Hängen klebt, "dann gibt's welche, die fahren trotzdem rein ins Gelände." Vielleicht, weil sie glauben, dass ein Lawinenpiepser und ein Airbag ihr Leben schützen können. Oder weil sie fürs Wochenende zum "Powdern" angereist sind und nicht bereit sind, wegen des Wetters auf das Erlebnis zu verzichten.

Freerider aus ganz Europa kommen gern nach Engelberg, denn der kleine Ort in der Zentralschweiz liegt logistisch günstig und gilt als Tiefschnee-Mekka. Die Hänge rund um den Titlis in den Urner Alpen zählen zu den schneereichsten der Schweiz. Da gibt es zum Beispiel das "Laub", eine ungespurte Abfahrt, die unter Freeridern Legendenstatus hat. Weil sie steil ist, aber trotzdem so regelmäßig, dass man dort an guten Tagen fährt wie auf Wolken.

Der Ort vermarktet das Erlebnis "Freeriden" mit schönen Bildern. Aber auch die Marketing-Menschen wollen kein Harakiri im Gelände, deshalb gibt es seit einigen Jahren in Engelberg "Snow and Safety"-Days: Tage, an denen Touristen kostenlos mit einem Bergführer die Basics des Verhaltens im Gelände lernen können. "Solche Kurse sensibilisieren", sagt Bissig.

Die Zahl der Lawinentoten habe im Verhältnis zur steigenden Anzahl der Tiefschneefahrer in den letzten Jahren tatsächlich abgenommen. Trotzdem bleibt es ein gefährliches Vergnügen. "Letztes Jahr ist jemand gestorben. Und gemäß Statistik wird auch dieses Jahr wieder jemand sterben", sagt Bissig nüchtern.

"Immer auf Überraschungen gefasst"

Bissig ist in den Bergen geboren und aufgewachsen. Seine Eltern bewirtschafteten einen Berggasthof mit einem eigenen Skilift. Um zur Schule zu kommen, musste Bissig erst mit einem Buiräbähnli, einer Versorgungsgondel, ins Tal fahren und dann noch vier Kilometer zu Fuß gehen.

Im Winter schnallte er sich für die Strecke bergab die Skier an oder setzte sich auf einen Schlitten. Trotzdem konnte Bissig an manchen Tagen nicht zur Schule gehen, weil eine Lawine über seinen Schulweg gerutscht war oder der Wind die Fahrt mit dem Buiräbähnli unmöglich machte.

Aber Skifahren, das ging eigentlich immer. Bissig kann auf den Brettern stehen, seit er drei Jahre alt ist. "Ich wollte immer Skilehrer werden. Oder Skirennfahrer. Auf jeden Fall wollte ich etwas mit Schnee zu tun haben", sagt er. Aber er wurde erst mal Koch, seine Eltern wollten es so. Schon während der Ausbildung jobbte er nebenher auf den Pisten von Andermatt, anschließend arbeitete er zehn Jahre lang in Neuseeland als Skilehrer. Als sein Vater starb, kam er zurück in die Schweiz. Und blieb in Engelberg.

Bissigs Arbeitstag beginnt, lange bevor die Lifte öffnen. Er sammelt Daten von Wetterkarten, checkt Schneebulletins und schaut sich die Lawinenberichte aus benachbarten Skigebieten an. Er will darauf vorbereitet sein, was der Tag bringt. "Obwohl du in den Bergen immer auf Überraschungen gefasst sein musst. Hier oben ist jeder Tag anders."

Titlis im Wandel: Gletscherschmelze und Stararchitektur

Manchmal stapft er mit seinen Kollegen im Morgengrauen im Schneesturm raus und sprengt Lawinen weg, damit die Pisten sicher sind. Aber natürlich passieren trotzdem Unfälle, im Schnitt 300 pro Winter. "Die Leute fahren heute rücksichtsloser als früher", sagt Bissig.

Die "Easy Going"-Haltung vieler junger Fahrer habe seinen Job anspruchsvoller gemacht. Zum Glück, sagt Bissig, habe er ein Team aus erfahrenen Bergmenschen um sich. Fast alle kennen den Titlis seit ihrer Kindheit. Und sie sehen, wie sich der Berg verändert.

Denn das Eis auf dem Gletscher wird weniger. "Und es schmilzt immer schneller", sagt Bissig. In Engelberg schützen sie den Schnee im Sommer mit riesigen Planen. Schön ist das nicht, aber notwendig. Denn der Gletscher sorgt für Arbeit im Ort. Im Winter kommen die Skifahrer, im Sommer die Touristen aus Fernost. Inder und Chinesen fahren dann mit einer futuristischen Drehgondel auf den Kleinen Titlis, staksen durch eine Eisgrotte und formen fasziniert mit den Händen die ersten Schneebälle ihres Lebens.

Demnächst soll für viel Geld ein von den Star-Architekten Herzog und De Meuron erdachtes, futuristisches Gebäude auf dem Kleinen Titlis errichtet werden. Es wird den Engelberg sicher um eine Attraktion reicher machen.

Bissig ist in die Planung eingebunden, sie brauchen seine Expertise in Sachen Schnee und Eis. Doch er hat gemischte Gefühle. Einerseits kann er mit der Show am Berg nicht viel anfangen. Andererseits weiß auch er, dass es weitergehen muss, irgendwie. "Denn den Gletscher können wir nicht mehr retten", sagt er. Dann piepst sein Funkgerät. Bissig wird gebraucht, draußen im Schnee.