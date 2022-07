»Der Kat Walk soll alle Regionen der Kitzbüheler Alpen miteinander verbinden«, sagt Christina Jöchtl, die für den Tourismusverband Kitzbüheler Alpen die Tour betreut, »die Leute sollen die Möglichkeit haben, die gesamte Region wandernd zu erkunden – mit so wenig Aufwand wie nötig und so komfortabel wie möglich. Daher haben wir die Tour von Anfang an mit Gepäcktransport und mit Übernachtungen in Hotels und Gasthöfen geplant.« Und die Möglichkeit, ohne Mehrtagesgepäck auf dem Rücken, über die Berge zu ziehen, lässt die Strecke gleich machbarer erscheinen.

Die erste Etappe ist eher gemütlich und geradezu perfekt zum Einlaufen. Über Wiesenterrassen mit stattlichen, fotogenen Erbhöfen und begleitet von Vogelgezwitscher geht es hinein in die Kelchsau und zum Fuchswirt. Das Gasthaus inmitten eines Ensembles aus Holzhäusern ist ein Ruheplatz: Am Schönsten sitzt man im Garten unter dem großen, Schatten spendenden Baum – der entspannte Teil des Tages kann beginnen. »Für mich ist das immer so, als wäre die Zeit stehen geblieben«, sagt Christina Jöchtl aus der Kelchsau, einem kleinen Dorf in einem Seitental abseits des Durchgangsverkehrs. »Hier ist es so ruhig.«