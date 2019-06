Vulkan auf Sizilien Neue Eruption am Südost-Krater des Ätna

An Heiligabend im vergangenen Jahr hatten ein Ausbruch und ein Erdbeben am Ätna mehrere Menschen verletzt und große Schäden angerichtet. Nun ist der Vulkan erneut ausgebrochen: Zu der Eruption kam es in der Nacht zu Donnerstag am Südost-Krater des Vulkans auf Sizilien. Auf Fotos waren ein regelrechtes Feuerwerk und dicke Rauchwolken zu sehen.

Salvatore Allegra/ AP Ätna auf Sizilien

"Wir sind am Beginn einer neuen eruptiven Phase des Ätna, die bald enden oder Monate dauern könnte", erklärte der Direktor des Instituts für Geophysik und Vulkanologie (INGV) von Catania, Eugenio Privitera, laut Nachrichtenagentur ADN Kronos.

Für Bewohner gebe es keine Gefahr: "Die Tatsache, dass es einen neuen Ausbruch gab, bedeutet keinesfalls, dass es erneut Erdbeben wie im Dezember gibt", sagte INGV-Experte Boris Behncke. Es sei aber nötig, die Touristentouren auf dem Vulkan zu kontrollieren.