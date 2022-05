Ein frischer Wind weht über den Hausberg des kleinen tschechischen Ortes Dolní Morava. Tief unten im Tal biegen sich die Fichten, der wolkenverhangene Himmel verleiht der Landschaft eine archaische Dramatik. Ich selbst stehe auf einer Bergkuppe in 1110 Meter Höhe. Vor mir: die Sky Bridge 721 , die Fußgänger-Hängebrücke mit der längsten Spannweite der Welt. 721 Meter lang, spannt sie sich 95 Meter hoch über einem Tal. Meine Gefühle rangieren irgendwo zwischen Euphorie und Panik, so hoch über dem Erdboden läuft man ja schließlich nicht alle Tage.

Die ersten Schritte auf der neuen Weltrekordbrücke mache ich ganz langsam. Vorsichtig setze ich einen Fuß vor den anderen. Beim Herunterschauen fährt mein Magen Achterbahn. Der Herzschlag beschleunigt sich. Die Brücke scheint bis zum Horizont zu reichen, so weit liegen ihre Enden auseinander. Unter mir liegt eine Welt voller sanfter grüner Hügel. Dolní Morava liegt auf 615 Meter Höhe im Nordosten Tschechiens, das Dorf am südwestlichen Fuß des Glatzer Schneegebirges ist beliebt bei Wintersportlern.

Schön lang abhängen: Die neue "Sky Bridge 721" in Tschechien

Mit mir wuseln mit gezückten Handys etwa 50 andere Journalisten aus ganz Europa über die Sky Bridge 721. Es ist wirklich schwer, bei diesem spektakulären Anblick die Kamera auch nur eine Sekunde aus der Hand zu legen. Am kommenden Freitag wird die neue Superlativbrücke nach einer Planungs- und Bauphase von insgesamt drei Jahren dann offiziell eröffnet.

Gehalten wird die 405 Tonnen schwere und 1,20 Meter breite Fußgänger-Hängebrücke von insgesamt sechs massiven Stahlseilen. Es ist beruhigend zu wissen, dass jedes von ihnen eine maximale Traglast von bis zu 360 Tonnen aushalten kann. Obwohl man sich auf der Brücke mitunter so leicht fühlt, als würde man ein wenig fliegen. Ich laufe über ein Gitter, den Blick nach unten in die gähnende Tiefe versperrt fast nichts.

Schwer vorzustellen, dass Tomáš Drápal, der Salesmanager des Mountain-Resort Dolní Morava, steif und fest behauptet, man habe eigentlich gar nicht die längste Fußgänger-Hängebrücke der Welt bauen wollen. Auf der Suche nach einem geeigneten Ort habe sich das mehr oder weniger so ergeben. Zufall oder nicht – das Gefühl, über die Brücke zu laufen, ist jedenfalls einzigartig. Und so leer wie heute soll sie in Zukunft nicht bleiben. Laut Drápal erwartet man künftig bis zu 3500 Besucher pro Tag.

Drápals Konstrukt löst als Superlativ die 516 Arouca ab: Die vor einem Jahr eröffnete, 516 Meter lange Hängebrücke führt in 175 Meter Höhe über einen Fluss im Norden Portugals. Sie hängt versteckt zwischen den mit üppigem Grün und gelben Blumen bedeckten Bergen im von der Unesco anerkannten Arouca Geopark, etwa 60 Kilometer südöstlich von Porto. Gerade erst ebenfalls für Touristen eröffnet hat die Bach-Long-Brücke in Vietnam – auch ein Superlativ: Sie ist mit 632 Meter Länge die längste Glasbrücke: