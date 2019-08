Umweltexpertin zu Venedig "Die Schiffe müssen kleiner werden"

, geboren 1961, ist Umweltexpertin und arbeitet seit 2012 für "Venedigs fragile aber nicht hoffnungslose" Zukunft. Sie ist Mitgründerin der Organisation "We are here in Venice" , die mit wissenschaftlichen Expertisen und präzisen Informationen sowohl das Problembewusstsein schärfen als auch Lösungsansätze liefern will.