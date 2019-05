Von Bilbao bis Irland Die schönsten Reiseziele in Europa

Für ein Foodie-Wochenende nach Bilbao, einen Kulturtrip nach Florenz oder zum Küstenwandern nach Portugal - Europäer müssen sich entscheiden, wenn es um unvergessliche Kurztrips auf dem eigenen Kontinent geht. Und das Beste: Es liegt alles quasi vor der Haustür: atemberaubende Landschaften, altehrwürdige Museen, der beste Cappuccino und das leckerste Fish and Chips.

Im Archiv von SPIEGEL ONLINE finden sich Tausende Reportagen aus unseren Nachbarländern. Ein paar unserer aktuellsten Artikel über Europa-Reisen haben wir Ihnen hier zusammengestellt. An einige dieser Orte gelangen Sie in wenigen Zug- oder Autostunden, an andere braucht es nur einen Hüpfer im Flugzeug - und schon erleben Sie Kulturen und Landschaften, die so ganz anders als zuhause sind.

Da wären die wilden Seiten Portugals mit Bächen und Tälern, die so abgeschieden sind, dass einem nur die Libellen beim Schwimmen zusehen:

Oder das einmalige Erlebnis, an einem der Leuchttürme auf den Küstenfelsen Irlands zu übernachten. In acht von insgesamt 70 dieser Gebäude ist das inzwischen möglich:

Auf der Nachbarinsel, die nicht mehr lange zur EU gehören will, winkt die schottische Festivalstadt. Die Chefin der Direktorin der Edinburgh Festivals nimmt unseren Autor mit auf einen Rundgang zu den unbekannteren Ecken:

Insel ja, aber wärmer sollte es sein? Da ist Mallorca immer eine Alternative in Europa. Seit Kurzem ist auch der Blick vom Dach der Kathedrale über die Hauptstadt Palma möglich:

Sie wollen sich die volle Dröhnung Renaissance geben - und guten Rotwein trinken? Dann bitte hier entlang, in die Hauptstadt der Toskana:

Sie wollen wissen, welche Sehenswürdigkeit bei einem Bilbao-Kurztrip ein Muss sind - und ob man wirklich im Guggenheim-Museum gewesen sein muss? Lesen Sie unsere Tipps zu der baskischen Hauptstadt:

Viele europäische Metropolen sind inzwischen so überlaufen, dass ein Trip dorthin einfach nur noch anstrengend ist. Sie haben keine Lust auf Overtourism? In diesem Artikel geben wir Ihnen einen Überblick, welche kleineren Städte dieses Jahr wahre Kultur-Highlights auffahren:

Inspiration bieten auch alljährlich die Experten des Reiseführerverlages Lonely Planet mit ihrer Top Ten für Sommerziele in Europa. Auf Platz eins ist diesmal eine Region, die bisher noch keine Besuchermassen bewältigen musste: