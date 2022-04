Dem Amsterdamer Flughafen Schiphol ist es am Samstag nur durch Streichung Dutzender Flüge gelungen, einen Kollaps wegen fehlenden Bodenpersonals wie am vergangenen Wochenende zu verhindern. Fluggäste mussten heute jedoch auch trotz der vorsorglichen Streichungen mit Gedränge und langen Wartezeiten rechnen. Es bildeten sich lange Warteschlangen bis vor die Terminalgebäude. Die Feuerwehr verteilte Wasser an die Wartenden.