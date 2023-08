Foto: Fabian Weiss

Weitwanderweg in Mittelschweden »Wenn ihr Rentiere seht, setzt euch hin und trinkt Kaffee«

Vier Tage lang von Hütte zu Hütte, durch Moore und Birkenurwald, vorbei an Rentieren und Polarfüchsen: In der Mitte Schwedens lockt der Weitwanderweg Vålådalsfyrkanten – und am Abend die Sauna an der Hütte.