Wie ESTA in den USA Großbritannien führt kostenpflichtige Reiseanmeldung ein

Betroffen sein können also Menschen, die etwa zur touristischen Einreise sonst kein Visum benötigen wie US- oder EU-Bürger. Der Antrag soll zehn Pfund kosten und für zwei Jahre gültig sein. Das teilte die britische Regierung in dieser Woche mit .

Einreiseerlaubnis für den Schengenraum künftig am günstigsten

Die neue Regelung soll grundsätzlich ab Ende 2024 gelten. Bürgerinnen und Bürger bestimmter Staaten sollen der Mitteilung zufolge aber bereits früher eine ETA nachweisen müssen. So soll die Regelung für Staatsangehörige von Katar bereits ab dem 15. November 2023 und für Staatsbürger aus Bahrain, Jordanien, Kuwait, Oman, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten ab 22. Februar 2024 gelten.