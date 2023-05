Am nächsten Tag empfängt Højgaard in ihrem Büro in einem weißen Holzhaus im Hafen der Inselhauptstadt Tórshavn. Allein hinter und neben ihr befinden sich 22 Preise, die sie und ihr Team in den vergangenen Jahren gewonnen haben. Es sind Urkunden des weltgrößten Werbefestivals in Cannes, mehrere goldene Löwen und ein Berliner Bär, der offenbar auch als Marketingtrophäe verliehen wird. Die 51-Jährige ist Marketingprofi.

Die ersten Preise erhielten Guðrið Højgaard und ihr Team 2016 für die Idee, Google Streetview, das es damals auf den Inseln nicht gab, herauszufordern, indem sie 360-Grad-Kameras auf Schafe schnallen ließen. Weltweit berichteten Medien über »Sheepview«. Schon damals kultivierte Højgaard das Underdog-Image, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Sie versteckte nicht, wie klein und abseits die Inseln sind, sondern spielte gezielt damit. Später ließ sie fehlende Onlineübersetzungen für Färöisch anprangern und in der Pandemie Videospaziergänge aufzeichnen. Für all diese Kampagnen hat sie bis heute nur eineinhalb Stellen im Online-Marketing. »Social Media war unser Glück«, sagt sie.