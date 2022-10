Am Freitag ließ sie schließlich über ihren Manager verkünden, dass sie ihre Mission abbrechen müsse. Sie habe die Kletterzulassung für die beiden Berge nicht bekommen, die Zeit sei abgelaufen. »It's over for now« (»Es ist vorerst vorbei«), schrieb sie in dem Statement, das per Email an die Medien verschickt wurde. Inzwischen verkündete sie die Nachricht auch auf ihrem Instagramkanal.