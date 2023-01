Istanbul (Türkei): Die Türkische Republik wird 100 Jahre alt. In Istanbul wurden aus diesem Anlass Millionen in historische Gebäude investiert – so etwa in die einstige Fez-Fabrik Feshane, die zu einem der größten Kunstzentren der Stadt umgebaut wird. Kunstmuseen sind auch im ehemaligen Gaswerk in Yedikule und dem Haliçport-Projekt an der Küste des Goldenen Horns geplant. Und das vom Architekten Renzo Piano entworfene Museum Istanbul Modern wird am Bosporus in Karaköy eröffnet. Allerdings sind Mitte Juni Präsidentschafts- und Parlamentswahlen angesetzt, Krisenexperten rechnen rund um das Ereignis mit gewaltsamen Zwischenfällen.