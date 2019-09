Nein, heute sei kein bom dia, sagt Gastgeberin Gisela beim Vorbeigehen, frische Betttücher unter dem Arm. Die ansonsten gut gelaunte Insulanerin mustert unsere Wanderrucksäcke mit skeptischen Blick, der keinen Zweifel lässt: Sie hält uns für unvernünftig, im schlimmsten Fall für wahnsinnig.

Über der sattgrünen Azoreninsel São Jorge hängt schließlich bis tief in die Täler eine dicke Nebelglocke. Ein frischer Wind nestelt an den Fenstern des hoch gelegenen Ferienhäuschens im Küstenort Velas, es nieselt. Selbst der am Vortag noch sichtbare Vulkankegel der Nachbarinsel Pico, mit 2351 Metern Höhe die höchste Erhebung Portugals, wird von Wolken verdeckt.

Doch wir wollen nun einmal herausfinden, warum São Jorge, das zur zentralen Inselgruppe der Azoren gehört, circa 1500 Kilometer westlich vom Festland entfernt, als Geheimtipp für Wanderer gilt.

Azoren

"Ilha do Dragão" (Dracheninsel) wird das Eiland vulkanischen Ursprungs auch genannt. Nach ihrem Schutzpatron, dem heiligen Georg, der angeblich einen Drachen tötete. Auch die ungewöhnliche Topografie der 1470 erstmals besiedelten Insel lässt an Fabelwesen denken: Sie gleicht dem Rückenpanzer eines Seeungeheuers, der 56 Kilometer lang, acht Kilometer breit und an seinem höchsten Punkt etwa 1000 Meter hoch aus dem Meer ragt.

Mit T-Rex im Nebel

Dass sich ein bisschen Wahnsinn manchmal doch lohnt, zumindest mit regenfester Ausrüstung, zeigt sich eine Stunde später. Zwar hat sich der zum Wanderpfad umgewandelte ehemalige Eselweg, der sich vom Hochland der Serra do Topo im Südosten zum Meeresufer windet, in eine Matschpiste verwandelt.

Doch vor der Nebelleinwand schillert die Inselnatur in den tiefsten Grüntönen. "Gleich kommt T-Rex aus dem Nebel", witzelt ein Mitwanderer, und tatsächlich mutet die Landschaft hier so verwunschen an, als würden gleich Saurier aus dem Unterholz stampfen.

Doch das Einzige, das hier wirklich aus dem Dickicht bricht, sind weiße Rinder, die es sich auf den Wanderwegen bequem machen und neben Holsteinkühen die Milch für den berühmten würzigen Inselkäse Queijo de São Jorge liefern, der noch in drei Käsereien hergestellt wird. Doppelt so viel Kühe wie Einwohner - dies sind etwa 8500 - sollen auf der Insel leben, die mit 234 Quadratkilometern etwa ein Drittel größer ist als die Ostseeinsel Fehmarn.

Als der Nebel sich verzieht, gibt er eine Landschaft frei, deren Anblick uns verstehen lässt, warum São Jorge als eine der schönsten Wanderinseln der Azoren gilt. Über üppige Hortensienbüsche am Wegesrand blicken wir durchs Tal Caldeira da Cima bis hinunter ins Dunkelblau des Atlantiks.

Bäche und kleine Wasserfälle kreuzen unseren Weg, bis wir einen der schönsten Wegmarker des Pfads erreichen: Von oben ist hier erstmals die Landzunge Fajã da Caldeira de Santo Cristo zu sehen.

Mehr als 40 dieser der Steilküste vorgelagerten kleinen Halbinseln gibt es auf São Jorge. Sie entstanden über Jahrtausende hinweg durch das Abrutschen von Geröllmassen, Felswänden oder Lava, auf ihnen liegen fast alle Ortschaften. Da viele Fajãs nur zu Fuß oder über steile Sträßchen erreichbar sind, eignen sie sich besonders gut als Wanderziel.

Szenetreff für Surfer

Unten in der Fajã angekommen, schlendern wir vorbei an Basaltsteinhäuschen und Gemüsebeeten. Das ganzjährig milde Mikroklima der Fajãs und ihre fruchtbare Vulkanerde liefern nicht nur ideale Bedingungen für den Anbau von Kartoffeln und Salatköpfen, sondern auch für Bananenstauden oder Orangenbäumen. Doch die Häuser sind überwiegend verlassen. Seit dem schweren Erdbeben 1980 leben von den einst 200 Bewohnern nur noch eine Handvoll in der Abgeschiedenheit und widerstehen den Naturgewalten.

Hier und da sieht man jedoch restaurierte Häuser - die Fajã hat sich mit ihren bis zu 500 Meter langen Wellen zum Surfer-Szenetreff junger Festlandportugiesen entwickelt. Abkühlen kann man sich nicht nur in der Brandung, sondern auch der wellengeschützten Meerwasserlagune. Die Lagoa ist auch für ihre Kreuzmuster-Teppichmuscheln bekannt - eine Delikatesse auf der Insel, die nur in geringen Mengen geerntet werden darf.

Als ein Taxi uns schließlich am Endpunkt der Wanderung in der Fajã dos Cubres an der Ortskappelle einsammelt, um uns zurück nach Velas an der Südwestspitze zu bringen, ist es längst um uns geschehen: Wir sind Fajã-Groupies.

Eine Wanderung zu den Landzungen folgt der nächste. In die Fajã dos Vimes zum Beispiel, einer kleinen Siedlung mit nur etwa 70 Einwohnern, führt entlang der Küste ein hübscher Pfad, der in Portal startet. Ein kräftiger Kaffee im Café Nunes bringt uns zum Ende der Tour wieder auf Trab. Die Kaffeebohnen dazu baut die Familie Nunes auf ihrem Grundstück selbst an. Die winzige Plantage mit rund 700 brasilianischen Pflanzen ist eine von wenigen Anbaugebieten in Europa.

Tuba, Trompeten und Trommeln

Wer nach einer Wanderung den Abend geruhsam ausklingen lassen will, kennt die Feierlaune der Insulaner noch nicht. Fast jede Woche zwischen Mai und September gibt es für die Portugiesen einen religiösen oder traditionellen Grund für ein Fest. Und dann ziehen in der Küstenstadt Velas kleine Prozessionen mit Tuba, Trompeten und Trommeln durch die Straßen zur Kirche, DJs bespielen Bühnen, Tunfische brutzeln auf dem Grill. An lang gezogenen Tafeln mit Essenständen wird jeder kostenlos verköstigt, Kinder und Jugendliche springen mitten auf der Gasse über hoch lodernde Feuerstellen.

Nach und nach fühlt sich São Jorge vertraut wie ein alter Freund an. Bei Anbruch der Dunkelheit schlagen an jeder steilen Straßenbiegung in Velas zuverlässig dieselben Hunde hinter Gartenzäunen Alarm. Gelbschnabel-Sturmtaucher kreisen über uns und schnattern wie wild in der Dämmerung.

Wandern auf der Azoreninsel São Jorge Die beschriebene Tour Vom Hochland der Serra do Topo im Südosten bergab zur Fajã da Caldeira de Santo Cristo bis zur Fajã dos Cubres. Etwa 10 Kilometer ist die einfache Strecke lang, die reine Gehzeit liegt je nach Kondition bei 3,5 bis 4 Stunden. Mit Foto- Bade- und Brotzeitstopps dauert der Ausflug etwa sechs Stunden. Da Busse nur selten und unregelmäßig fahren, ist ein Taxitransfer bei dieser Tour zu empfehlen (Kosten: Hin und zurück von Velas circa 60 Euro). Weitere Touren Ein anderer hübscher Rundweg - teils an steilen Berghängen - führt von der Kapelle des Orts Ermida de Santo António an der Nordküste in die einsame Fajã de Além, in der heute nur noch Ferienhäuser oder Ruinen stehen (Proviant mitnehmen!). Schließlich auf einen Sprung zum Baden auf der Fajã do Ouvidor gleich nebenan. Nach einem fünfminütigen Weg erblickt man den schönsten natürlichen Pool der Insel: den türkisblauen Poça Simão Dias mit seinen zerklüfteten schwarzen Felslandschaften, die zum Kraxeln einladen. Information Ein Besucherzentrum informiert über Geschichte, Geologie, sowie Flora und Fauna in der Fajã da Caldeira de Santo Cristo. Einen detaillierten Überblick zu allen Wanderrouten mit Karten gibt der Azoren-Reiseführer von Michael Bussmann, erschienen im Michael Müller Verlag.

Im Restaurant gegenüber der Kirche Igreja Matriz treffen wir unsere Wirtin Gisela mit ihrer Familie, auch der geschäftstüchtige Mitwagenverleiher isst hier Fisch. Das Dörfchen mit seinen gepflegten Häusern mit etwa 2000 Einwohnern ist eben überschaubar - auch in seinem kulinarischen Angebot. Gourmets kommen bei den einfach zubereiteten Fleisch- und Fischgerichten nicht auf ihre Kosten. Und auch Badefans dürften sich beim Anblick der kargen Lavabucht nach anderen Stränden sehnen.

Doch wir Wanderer sind glücklich. Zwar ist die Insel in der Hauptsaison zwischen Juli und August schnell ausgebucht und auf manchen Wegen transportieren knatternde Quads Besucher und Waren zu einsamen Fajãs. Dennoch ist São Jorge noch längst keine Touristenautobahn mit Kreuzfahrtschiffanlandung wie die Vorzeigeinsel der Azoren, São Miguel.

Den frischen Geruch von wilder Minze am Wegesrand, die Froschkonzerte, die ungestüme und unbändige Natur hat man hier fast für sich alleine.