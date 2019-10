Bikepacking um die Welt "Organisieren kostet Zeit. Nicht organisieren kostet viel Zeit"

Vier Tage Dauerregen, sechs Grad Celsius, Gegenwind - nach perfektem Fahrradwetter klingt das nicht. Anna-Luisa Becke fährt trotzdem weiter, packt ihr Zelt nass aus und wieder ein, kocht im Regen, isst im Regen. Sie friert, wenn sie kurz anhält, schwitzt unter der Regenkleidung, wenn es bergauf geht.

"Wenn nichts mehr trocknet und man abends im Dunkeln alleine im Zelt hockt und darauf hofft, dass es weiterhin dicht hält, dann ist einem echt nicht mehr zum Lachen zumute", sagt die 31-Jährige und wirkt dabei zumindest im Nachhinein sehr fröhlich. Aufs Wetter könne man sich eben nicht verlassen in Norwegen.

Ihre persönliche Grenzerfahrung war der Dauerregen jedoch noch nicht. Die machte die Dresdnerin einige Monate zuvor in Mexiko: tropische Hitze, Toiletten ohne Klobrillen, Parasiten im Bauch. "Im Vorfeld hätte ich nie gedacht, dass es so etwas sein würde, das mich komplett an meine Grenzen bringt", sagt die blonde Frau, die, zuvor schon schlank, durch die Beschwerden stark abgenommen hatte. "Ich musste ständig zu irgendwelchen Ärzten, war schwach, kein Antibiotikum hat geholfen." Sie war physisch und psychisch am Ende.

Vor zwei Jahren war das. Anna-Luisa Becke war zu diesem Zeitpunkt bereits etwa ein Jahr unterwegs. Nachdem sie 2016 ihren Job gekündigt hatte ("Jetzt oder nie!"), startete sie von Vancouver aus ihre Bikepacking-Tour, fuhr nach Süden, immer an der Küste entlang. Sie durchquerte die USA, fuhr durch Mexiko, bis nach Guatemala und wieder zurück nach Mexiko. Dann kamen die Parasiten und Becke an ihre Grenzen.

"Ich habe lange überlegt, was ich machen soll", sagt sie. "Eigentlich wollte ich ja weiter bis nach Südamerika, aber mein Immunsystem war total im Eimer." Schweren Herzens beschloss sie, nach Europa zurückzufliegen, um gesund zu werden - und die Reise dann dort fortzusetzen.

"Ich habe mich so in die Art des Reisens verliebt, dass ich nicht aufhören wollte", sagt sie. Es sei die große Freiheit gewesen, die Möglichkeit, überall das Zelt aufzuschlagen und Land und Leute ganz anders, viel näher, kennenzulernen als ein gewöhnlicher Rucksacktourist. "Außerdem ist es schon cool, wenn man im Nachhinein die Karte anschaut und sich denkt: Wow, das habe ich aus eigener Kraft geschafft."

Erst duschen, dann reden

Auf ihrem Blog "Radmädchen" kann man Anna-Luisa Beckes Reisen verfolgen. Viele Punkte sind da auf der Weltkarte zu sehen: die Markierungen ihrer Übernachtungsorte. "On the field" steht da, wenn sie ihr Zelt einfach mitten in der Natur aufgeschlagen hat. Oftmals sind die Wegpunkte mit Namen der Gastgeber versehen, die Becke über die Plattform "Warmshowers" gefunden hat - ähnlich wie bei der Community "Couchsurfing" stellen Einheimische ihre Wohnungen und Häuser als Unterkünfte für Radreisende zur Verfügung.

"Warmshowers ist super, die Leute haben mich immer mit offenen Armen empfangen", sagt Becke. "Meist haben sie selbst Radreise-Erfahrung und wissen, dass man zum Beispiel gerne zuerst duscht, wenn man nach teilweise mehreren Tagen ohne Dusche ankommt, und sich nicht unbedingt direkt an den Tisch setzen und stundenlang reden will."

Schlechte Erfahrungen habe sie keine gemacht, während ihrer gesamten Reise nicht. "Am Anfang habe ich sehr auf die Bewertungen der Gastgeber geschaut", sagt die 31-Jährige. "Aber irgendwann habe ich mehr Vertrauen gewonnen."

Auch in Mexiko sei sie anfangs vorsichtig gewesen, "man hört ja viel über die Kriminalität". Sie sei zu dieser Zeit mit einer anderen Frau unterwegs gewesen, die beiden achteten sehr auf die Wahl des Schlafplatzes. "Aber dann haben wir gemerkt, wie gastfreundlich die Menschen sind und wie sich gerade die Frauen rührend um uns gekümmert haben", sagt sie. "Vielleicht, weil die Loyalität unter Frauen besonders stark ist." Sogar in den USA habe sie sich unsicherer gefühlt als in Mexiko. Aber generell habe sie viel Hilfe und Unterstützung erhalten.

Weil sie eine alleinreisende Frau ist? "Vielleicht. Oder weil man mit dem Fahrrad auch menschlicher wirkt", sagt sie. "Man hat selbst nicht so viel und ist nur mit dem Nötigsten unterwegs." Manchmal habe sie sich aber gerade dadurch auch komisch gefühlt: "Wir kommen aus reichen Industrieländern, haben genug Geld zum Reisen, und dann fahren wir unter großen Mühen mit dem Fahrrad durch die Gegend - das können viele nicht verstehen."

Vier Wochen auf der Transost

Zurück in Europa und auskuriert konnte Anna-Luisa Becke nicht lange still sitzen. Sie entschied, nach Skandinavien zu fahren. Die kalte Küste Norwegens bis zu den Lofoten, dann rüber nach Schweden und wieder Richtung Süden. Über Estland, Lettland und Litauen, durch Polen und wieder zurück nach Dresden.

Auf ihrem Blog schreibt Beckes Bruder, sie sei immer die Durchstrukturierte und Organisierte gewesen: "'Organisieren kostet Zeit. Nicht organisieren kostet viel Zeit', ist ihr Motto."

Die Radlerin selbst sagt über sich: "Ich plane vor allem, immer genug Essen dabei zu haben. Meine schlimmste Angst ist, zu verhungern." Aber auch vor einer Reise organisiert sie gerne die wichtigen Dinge: Auslandskrankenversicherung abschließen, Geld sparen, Wohnung untervermieten, Route grob planen. Alles Weitere entscheide sie dann spontan.

Inzwischen arbeitet Anna-Luisa Becke wieder als IT-Consultant. Wenn sie länger verreisen will, muss sie sich jetzt Urlaub oder ein Sabbatical nehmen. In diesem Sommer fuhr sie in vier Wochen die sogenannte Transost, eine Mountainbiketour durch Osteuropa und die Ukraine.

Doch sie merkt auch, dass sie ruhiger wird. "Es drängt mich nicht mehr so nach den ganz großen und langen Reisen", sagt sie. Ob es am Po liegt, der nach so vielen gefahrenen Kilometern ja weh tun muss? "Nee", sagt Becke und lacht. "Zum Glück hatte ich nie Probleme mit dem Po."