»Mimic Octopus«: Um Kopf und Kragen reden

Wem das alles zu trocken für einen schönen Urlaubsabend war, für den ist vielleicht »Mimic Octopus« das richtige Party- und Sabbelspiel.

Zu Beginn erhalten alle geheim eine Karte mit einem verrückten Hintergrund oder Merkmal. Dasselbe Merkmal geht aber nicht nur an eine Person, sondern meistens an mehrere. Jetzt gilt es nett miteinander zu plauschen und sich um Kopf und Kragen reden. Und man sollte auch genau darauf achten, was die anderen so schnacken, damit man nach und nach die Teammitglieder entdeckt. Allerdings kann es auch gut sein, dass man mit der geheimen Macke ganz allein unterwegs ist. In diesem Fall muss man versuchen, sich als »Mimic Octopus« an die anderen Themen anzupassen, damit die Mitspieler und -spielerinnen einen im besten Fall als eine der Ihren vermuten.