Hilfreiche Camping-Gadgets Schloss mit lustig!

Kugelkompass mit Halterung

Früher funktionierte das Reisen noch ganz anders - ohne Handy oder Hilfe aus dem Weltraum. Ich weiß noch, dass ich auf meiner allerersten Bulli-Reise eine einzige Straßenkarte dabeihatte. Sie war aus dem Jahr 1979 und winzig: Europa im Maßstab eins zu vier Millionen. Mit einem dicken Filzstift zeichnete ich alle paar Wochen die Route ein. Und eigentlich hätte ich die Karte gar nicht gebraucht, wollte ich doch immer an der Küste entlang. Ich hätte mich also gar nicht verfahren können.

Zum Autor Papu Pramod Mondhe Oliver Lück mit seinem blauen VW-Bus durch Europa. Er trifft Menschen und schreibt Geschichten. Seine Bücher erscheinen im Rowohlt-Verlag. In dieser Serie stellt er Dinge vor, die in seinem Reisealltag unentbehrlich geworden sind. Gerade ist sein neuestes Buch "Zeit als Ziel - Seit 20 Jahren im Bulli durch Europa" im CONBOOK-Verlag erschienen. Darin zeigt er Entdeckungen und Begegnungen aus über zwei Jahrzehnten Recherche und fast 30 Ländern. Mehr über Oliver Lücks Arbeit, seine Reisen und seine deutschlandweite Lesetour finden Sie auf seiner Homepage.

Bis heute bin ich ohne Navi unterwegs. Maschinen können Menschen zu Tieren machen - das weiß jeder, der mal von einem angeblich zuverlässigen GPS-Gerät in die Irre geführt worden ist. Dafür habe ich einen zweieinhalb Kilo schweren Straßenatlas. 1400 Seiten, die man sicher auch zur Selbstverteidigung oder als Wegfahrsperre einsetzen könnte. Und einen Kompass habe ich auch, der mir schon oft auf sandigen Schotterpisten oder auf Waldwegen in Nordlappland die richtige Richtung gezeigt hat.

Doch ich möchte Ihnen hier keinen Klapperkompass empfehlen. Von diesen Plastikexemplaren für 12,95 Euro hatte ich selber schon einige. Wer etwas mehr ausgeben mag, sollte vielleicht sogar einen mit Beleuchtung wählen. Aber auch der Universal-Kompass von Silva, den ich nun seit fast zehn Jahre dabeihabe, ist robust und macht verlässlich das, was er soll. Was gut und durchdacht ist: Man kann ihn aus der Halterung nehmen und so auch auf Wanderungen nutzen. Und er verträgt die Hitze unter der Windschutzscheibe.

Was ist das? Ein Kompass, der hilft, wenn es keine Schilder mehr gibt

Wer braucht das? Menschen, die sich nicht von Computern sagen lassen wollen, wo es langgeht

Was kostet das? ca. 90 Euro

Sicherheits-Türkette

Lissabon soll eine der schönsten Städte Europas sein, sagen viele. Doch das stimmt nicht. Denn es kommt natürlich immer auf die Menschen an, denen man begegnet. Und mit diesen Begegnungen verknüpft man die Erinnerungen und Gefühle, die man für eine Stadt entwickelt. Für mich kann Lissabon also gar nicht schön sein - es ist böse. Zweimal schon hat man mir dort meinen Bus aufgebrochen.

Im Lonely Planet "Western Europe", der Bibel aller Rucksacktouristen, stand über die portugiesische Hauptstadt mal Folgendes: "Most crimes against foreigners involve car break-ins, pickpocketing or bag-snatching." Wirklich ernst genommen hatte ich diesen Hinweis allerdings nie, da im selben Reiseführer über die Hamburger Reeperbahn dieser Satz zu lesen war: "It's usually crowded, so there should be little danger so long as you keep moving and don't take pictures or ask too many questions." Was Lissabon betrifft, hätte ich dem Lonely Planet besser glauben sollen.

Wobei es ja auch gar nicht schwierig ist, einen alten VW-Bus zu knacken. Dass sich so gut wie jeder Bulli mit anderen Schlüsseln aufschließen lässt, sollte längst auch Laien bekannt sein. Ich habe mir etwas sehr Einfaches, aber Effektives überlegt, mit dem man sein Haus auf Rädern sichern kann: Ketten, die auch für Haustüren genutzt werden, wenn man diese noch einen Spalt öffnen möchte, um zu sehen, wer draußen steht. Und es funktioniert: Seit ich vor zwölf Jahren diese Vorhängeschlösser mit dem schönen Namen "Burg-Wächter" verschraubt habe, ist nichts mehr passiert. Nun müssten die Langfinger schon die Scheibe einschlagen.

Was ist das? Eine Türkette mit Kindersicherung

Wer braucht das? Alle, die ungestört im Campingbus schlafen wollen

Was kostet das? 9 Euro

Messbecher aus Edelstahl

Um Lettland von Süd nach Nord zu durchqueren, braucht man knapp drei Stunden. Fährt man von West nach Ost, kann es Tage dauern, was aber auch am Wodka liegen mag. Je weiter man nach Osten kommt, desto größer werden die Gläser, aus denen der hochprozentige Begleiter getrunken wird. Das war mir bereits in Tschechien und in Polen aufgefallen. Für die Bemerkung, dass Wodka in meiner Heimat in 2cl-Gläschen eingeschenkt wird, wurde ich in allen Ländern Osteuropas ausgelacht.

In der einzigen Kneipe von Pacov, einem Dorf hundert Kilometer südlich von Prag, brüllten sie minutenlang vor Lachen, weil sie dachten, ich hätte einen Scherz gemacht. Als sie ihren Irrtum bemerkten, verstummten die fünf Männer und die Wirtin. Sie schauten mich ernst und voller Mitleid an. Und dann füllten sie die Gläschen bis zum Rand: 2cl für mich, dazu 4cl, 5cl und unglaubliche 1dl. Eine kleine Schnapsglasfamilie. Ich wusste nicht, ob ich mich darüber freuen sollte und dachte an die bunt bemalten, russischen Matrjoschka-Püppchen, die sich ineinander verstecken lassen. "Trinken wir auf die Fingerhüte aus Deutschland!", rief einer der Männer. Wir tranken.

Bestellt man im Westen Lettlands einen Wodka, wird man gefragt, ob es ein volles Wasserglas oder die ganze Flasche sein soll. In Russland fragt man nicht mehr. In einer lettischen Kleinstadt kurz vor der russischen Grenze machte ich dann den Test und verlangte "einen Wodka". Und tatsächlich, der Wirt stellte mir die Flasche auf den Tresen. Immerhin stellte er dann noch eine Frage dazu: "Willst du auch ein Glas?"

Auch wenn ich Wodka und anderes Hochprozentiges eigentlich gar nicht mag, habe ich seither - nicht nur in Osteuropa - immer auch zwei Becherchen aus Edelstahl dabei, die wahlweise zwei Maßeinheiten bieten: 2cl und 4cl. Was vor allem gut ist: Man kann die Kurzen auch als das benutzen, was sie sind: Messbecher, um damit zu kochen.

Was ist das? Ein Messbecher, aus dem sich auch trinken lässt

Wer braucht das? Wer häufiger mal spontanen Besuch bekommt

Was kostet das? ca. 14 Euro

Survival-Handbuch

Ich weiß noch sehr gut, wie ich mal einem australischen Pärchen begegnete, das tagelang mit Motorschaden an der Hauptstraße eines portugiesischen Dorfes stand. Sie hatten den Motor ihres VW-Busses in sämtliche Einzelteile zerlegt und saßen mit der englischsprachigen Ausgabe des Ratgebers Jetzt helfe ich mir selbst daneben. Er: "Wir haben überhaupt keine Ahnung von Autos, aber wir haben ja dieses Buch." Sie: "Und wir haben Zeit." Ein schöner Satz.

Ich weiß nicht, ob sie es damals wirklich schafften, den Motor wieder in Gang zu bringen. Aber ich hatte sofort verstanden, wie wichtig gute Handbücher auf Reisen mit dem Campingbus sein könnten. Bis heute habe ich immer zwei mit an Bord: den besagten Reparatur-Ratgeber für meinen Bulli und das "Das große Buch der Überlebenstechniken" von Gerhard Buzek. Gerade wenn ich abseits der Wege unterwegs bin und an "wilderen" Plätzen übernachte, hilft das Standardwerk - es ist längst ein Klassiker - zuverlässig. Und sogar die Benutzung eines Kompasses und das Auffinden einer Autobombe wird erklärt - es kann also wirklich gar nichts mehr schiefgehen.

Was ist das? Ein Handbuch, das in Situationen helfen kann, die man sich nicht vorstellen mag

Wer braucht das? Reisende, die nicht auf Campingplätzen übernachten und viel in der Natur unterwegs sind

Was kostet das? 10 Euro