Viele Beschäftigte im Gastgewerbe haben in den letzten zwei Jahren bessere Arbeitsbedingungen und Löhne in anderen Bereichen gefunden, sodass es schwierig sein könnte, sie zurückzuholen, sagte ein Berater für Tourismusunternehmen, er anonym bleiben möchte, gegenüber Reuters: »Das Hotel- und Gaststättengewerbe ist für seine niedrigen Löhne berüchtigt. Wenn die Regierung den Tourismus als Schlüsselindustrie betrachtet, sind wahrscheinlich finanzielle Unterstützung oder Subventionen erforderlich.«

In Japan waren die strengen Grenzkontrollen während des größten Teils der Pandemie sehr beliebt, und die Angst vor dem Auftauchen neuer Virusvarianten bleibt bestehen. Viele fragen sich nun, ob die Besucher aus Übersee Masken tragen und sich an andere in Japan übliche Infektionskontrollen halten werden. »Vom Beginn der Pandemie bis jetzt hatten wir nur wenige ausländische Gäste«, so ein Tokioter Gastwirt. »Fast alle von ihnen trugen Masken, aber ich bin mir nicht sicher, ob die Leute, die uns von jetzt an besuchen, das auch tun werden. Mein Plan ist, sie freundlich zu bitten, eine Maske zu tragen, wenn sie sich im Gebäude aufhalten.«

Er freue sich auf die Rückkehr ausländischer Touristen, die früher bis zu 90 Prozent der Gäste in seinem traditionellen, in dritter Generation geführtem Gasthaus ausmachten: »Ich hoffe und erwarte, dass viele Ausländer nach Japan kommen werden, genau wie vor Corona.«