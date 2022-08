Trotz zumeist steigender Fallzahlen gibt es in vielen Ländern weltweit keine Maskenpflicht mehr.

In Großbritannien entfiel die gesetzliche Maskenpflicht etwa bereits vor mehr als einem Jahr. In Kliniken und Pflegeeinrichtungen sollen aber möglichst noch Masken getragen werden. Das Gleiche gilt für Irland.

Auch in Frankreich gibt es seit mehreren Monaten keine Maskenpflicht mehr in Verkehrsmitteln – ob Flugzeug, Fernzug oder Nahverkehr. Bei internationalen Flügen oder Fernzügen kann dies je nach Zielland oder Abflughafen jedoch anders gehandhabt werden. In öffentlichen Gebäuden gilt die Maskenpflicht nur noch in Kliniken und Altenheimen.

In Belgien gilt grundsätzlich keine Maskenpflicht mehr, außer in Krankenhäusern, beim Arzt und in der Apotheke. Im Flugzeug muss man daher keine Maske anziehen, auch nicht im öffentlichen Nahverkehr.

In Österreich gilt eine Maskenpflicht nur noch in Kranken- und Kuranstalten, Alten- und Pflegeheimen und an Orten, an denen Gesundheits- und Pflegedienstleistungen erbracht werden

In Polen wurde die Maskenpflicht Ende März weitgehend aufgehoben. Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist seitdem nur noch in medizinischen Einrichtungen vorgeschrieben. In Flugzeugen der Fluggesellschaft Lot müssen die Passagiere keine Masken tragen, das Gleiche gilt für Fernzüge und den öffentlichen Nahverkehr.

In der Schweiz sowie in Skandinavien gibt es keine Bestimmungen zum Tragen einer Maske mehr.

Obligatorisch ist das Tragen von Schutzmasken dagegen sowohl in Spanien als auch in Portugal weiterhin in allen öffentlichen Verkehrsmitteln – also in Flugzeugen, aber auch in Bahnen, Bussen, Schiffen. Ansonsten gilt die Maskenpflicht in beiden Ländern in erster Linie noch in Seniorenheimen sowie in Krankenhäusern und in anderen Gesundheits-Servicezentren.