Wüstenschlange: Mit bis zu 220 Waggons gehören die Eisenerzzüge in Mauretanien zu den längsten Zügen der Welt. Tief aus der Sahara, aus der Bergbaustadt Zouérat, bringt er seine Fracht auf einer mehr als 700 Kilometer langen Strecke in die Küstenstadt Nouadhibou am Atlantik. »Le train« nennen die Einheimischen den Zug – er ist die einzige Bahnverbindung in einem der ärmsten Länder der Welt. Hirten, Händler und andere Passagiere können kostenlos auf den Waggons mitreisen. Weit über 20 Stunden kann die Fahrt dauern. Der Fotograf Justin Jin hat seine Kameradrohne über der Strecke aufsteigen lassen. Prädikat der Jury in der Kategorie »Urban«: »besonders lobenswert«.