Wale, Wandern, Wasserfälle Hier ist die Dominikanische Republik am schönsten

Hätte ich bloß die Daunenfäustlinge eingepackt, für die Reise in die Karibik. 5.55 Uhr morgens: Reif überzieht die Kiefern um uns herum. Ein eisiger Wind schneidet auf die Hände, durch die Socken hindurch, die ich mir in der Not übergestreift habe. Die Finger werden starr, ich ziehe den Reißverschluss meiner Skijacke ganz hoch.

Im Sternenlicht zeichnet sich vor uns eine dreieckige Silhouette ab: der Gipfel des Pico Duarte. Die Zeit läuft ab – zum Sonnenaufgang um 6.53 Uhr müssen wir drei Bergsteiger oben sein. 3098 Meter misst der Pico Duarte, der höchste Berg der Dominikanischen Republik, ja der ganzen karibischen Welt. Keine 70 Kilometer Luftlinie trennen ihn vom Meer. Aber hier oben auf 2900 Meter Seehöhe erscheinen die Sandstrände und rot gebrannten Urlauberscharen von Punta Cana und Puerto Plata Lichtjahre entfernt.

Fotostrecke Dominikanische Republik: Eine Inselhälfte mit vielen Stränden 12 Bilder Foto: Claus Hecking

»An diesem Tag werden höchstens fünf Menschen auf dem Gipfel stehen«, sagt Victor Serrata, der Guide, während er sich von seinem Maultier den Berg hochtragen lässt. Drei Touristen und zwei Bergführer haben in der einzigen Hütte auf dem 23 Kilometer langen Weg zwischen dem Dörfchen La Cienaga und dem Gipfel übernachtet. In einer Blechkonstruktion ohne Strom, ohne fließendes Wasser, ohne Heizung, ohne All-you-can-eat-Büfett.

Zum Abendessen gab es Bohnen, Reis und Dosenbier am Lagerfeuer. Und Victor Serrata, 52, Schnauzer und Bäuchlein, der das Meer seit Jahren nicht mehr aus der Nähe gesehen hat und den ganzen Aufstieg lang auf dem Maultier saß, hat von seiner letzten Ernte erzählt: Kartoffeln, Mais, Yams, er ist ja hauptsächlich Bauer. Der Pico Duarte ist der maximale Kontrast zur Welt des Massentourismus. »Ballermann der Karibik«. So wird die Dominikanische Republik von vielen genannt, die noch nie da waren. Sonne und Strand, Sauf- und Sextourismus – die »DomRep« hat ein Imageproblem. Hier und da stimmen die Klischees ja auch: in Punta Cana oder Puerto Plata etwa. Dort, wo Urlaubergruppen vom Flughafenausgang mit Bussen direkt hinter meterhohe Resortmauern transportiert werden – die manche Besucher bis zum Ende des durchorganisierten Vergnügens nicht mehr verlassen.

Doch die »DomRep« ist besser als ihr Ruf. Abwechslungsreicher, farbenprächtiger, wilder. Sehnsuchtsort auf der Samaná-Halbinsel Um ihre Schönheiten zu entdecken, müssen Besucherinnen und Besucher nicht unbedingt eine 46 Kilometer lange Pico-Duarte-Wanderung auf sich nehmen. Es reicht, sich für 10, 12, 14 Tage ein Auto zu mieten. Und selbstbestimmt Urlaub zu machen auf der Insel Hispaniola, die sich die Dominikanische Republik und Haiti teilen. Las Galeras ist so ein Sehnsuchtsort. Weiße, Hunderte Meter lange Palmenstrände mit azurfarbenem Wasser reihen sich aneinander, rund um den Fischerort auf der Samaná-Halbinsel im Nordosten der Insel. Manche dieser Strände hat man für sich in diesem Frühling, obwohl die offiziellen Coronainfektionszahlen stark gesunken sind. Denn in Las Galeras gibt es nur ein einziges, überschaubares Resort; die meisten Touristen nächtigen hier in Privatunterkünften.

Manchmal, so behaupten örtliche Vermieter, könne man vom Strand aus sogar die Buckelwale sehen, die sich von Mitte Januar bis Ende März vor der Küste tummeln, um ihre Jungen zu säugen. Wer ihnen näher kommen will, kann sich von den örtlichen Fischern rausfahren lassen. Allerdings ist das gerade bei Wellengang eine wackelige und nicht ungefährliche Angelegenheit. Größere, stabilere Ausflugsboote legen vom Nachbarort Samaná ab – ungefähr zum selben Preis, rund 50 US-Dollar pro Person, aber mit deutlich mehr Menschen. Gut viereinhalb Stunden dauert die Fahrt von Punta Cana hierher. Unterwegs gibt es einiges zu entdecken: allen voran den Salto Socoa, einen Bilderbuch-Wasserfall mitten in Regenwald mit Naturpool. In dem smaragdfarbenen, warmen Wasser können auch mäßige Schwimmer planschen und baden. Touristenmassen verirren sich nur selten hierher. Der Parkplatz kostet ein paar Pesos, dafür wacht ein junger Mann den ganzen Tag lang darüber, dass den Gästen nichts passiert.

Wer immer mal in einem Wasserfall baden wollte, hat in der Dominikanischen Republik große Auswahl: Der vielleicht schönste ist der zitronenfarbige Salto Limón auf der Samaná-Halbinsel: erreichbar per Fußmarsch oder Maultierritt durch den Regenwald. Der Salto Jimenoa nahe Jarabacoa in der Landesmitte ist berühmt für die Regenbögen, die sich manchmal über dem Wasser bilden. Und in den 27 Fällen von Damajagua kann man nicht nur schwimmen. Man kann einige von ihnen auch herunterspringen oder herunterrutschen. Das allerdings nur gegen Eintritt, unter Aufsicht eines Führers – und als Mitglied einer Tourgruppe, die am Parkeingang gebildet wird. Knallbunte Torte für die Gringos Bis vor einigen Monaten waren noch Russen die wichtigste Klientel. Doch die schaffen es seit Wladimir Putins Überfall auf die Ukraine kaum noch in die Dominikanische Republik. Ihre Bank- und Kreditkarten funktionieren oft nicht mehr, wegen der westlichen Sanktionen.

Bereich Anreise aufklappen Eurowings und Condor bieten Direktflüge nach Punta Cana an. Mit Umsteigeverbindungen fliegen unter anderem auch die portugiesische TAP, die spanische Iberia oder Air France in die Dominikanische Republik. Bereich Einreise und Corona aufklappen Deutsche und Bürgerinnen und Bürger vieler EU-Staaten brauchen für die Einreise zu touristischen Zwecken kein Visum, wenn sie maximal 30 Tage im Land bleiben. Vor Flugantritt müssen alle Besucher im Web ein Formular ausfüllen. Die Dominikanische Republik verlangt für die Einreise weder Corona-Impfnachweise noch aktuelle Testergebnisse. Im Land gibt es kaum Restriktionen – und nur vereinzelt eine Maskenpflicht. Bereich Weiterreise aufklappen In der Dominikanischen Republik gibt es ein ordentliches öffentliches Fernbusnetz. Allerdings lassen sich entlegene Sehenswürdigkeiten kaum erreichen. Mietwagen sind hierfür die bessere Wahl. Inklusive Vollkaskoversicherung kostet ein Tag in einem Mittelklasse-Fahrzeug ab 50 Euro; Benzin um die 1,20 Euro je Liter. Abseits der Highways ist ein Auto mit größerer Bodenfreiheit angesichts unzähliger Schlaglöcher und Hindernisse empfehlenswert. Der Verkehr kann chaotisch sein; vor allem Motorradfahrer verhalten sich unberechenbar. Nachts sollte man möglichst keine längeren Strecken fahren. Bereich Führer aufklappen Die vom Schweizer Michael Wyss geleitete Reise- und Eventagentur Dominican Expert in der Hauptstadt vermittelt Fremdenführer und Ausflüge – und bietet auch Mietwagen-Touren durch das Land mit vorab reservierten Unterkünften an. Bereich Kriminalität aufklappen Hauptgrund für viele Touristen, nie die schützenden Resortmauern zu verlassen. Es hat auch schon Diebstähle oder Überfälle gegeben, am ehesten in Armenvierteln großer Städte wie Santo Domingo oder in Touristen-Hotspots wie Punta Cana/Bavaro oder Sosua. Aber wer solche Orte meidet und gerade nachts Vorsicht walten lässt, also keine Wertsachen oder große Mengen Bargeld zur Schau stellt, muss mit hoher Wahrscheinlichkeit keine Angriffe fürchten. Bereich Beste Reisezeit aufklappen Am stabilsten ist das Wetter von Dezember bis April. Regenschauer kann es immer mal geben, sie sind aber oft kurz und warm. Meiden sollte man die Zeit von Juli bis Oktober; dann kann es zu Hurrikans kommen.