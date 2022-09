Indigener Tourismus in Kanada Wo Buckelwale springen und Grizzlys jagen

Sein Shakat Tun Wilderness Camp will für Indigene, Touristinnen und Touristen gleichermaßen ein Rückzugsort in der Natur sein. »Wir haben hier immer wieder auch Bären zu Gast, aber hatten nie Probleme«, sagt Allen, »wir respektieren sie, und sie respektieren uns.« Manchmal führt ein Schamane in einer aus Ästen und Erde gezimmerten Jurte Reinigungsrituale durch. Allen geht auch mit Alkohol- und Drogenabhängigen Fallen stellen. »Wieder mit der Natur in Einklang zu leben, ist für sie die beste Therapie.« Der Tutchone ist nicht nur Guide und Wildniskenner. Als langjähriger Vorsitzender seines Stammes und Kanzler der Yukon University hat er an Konferenzen für Indigene in verschiedenen Ländern teilgenommen.

Powwows und Lagerfeuer für Urlauber

Trotz ihrer oftmals traumatischen Vergangenheit blicken viele First Nations auch hoffnungsvoll in die Zukunft: In den vergangenen Jahren haben viele eigene Kulturzentren und Gedenkstätten teils an den ehemaligen Residential Schools geöffnet. Sie gestalten zunehmend auch das Bildungssystem. Immer mehr Bedeutung gewinnen sie auch im Tourismus.