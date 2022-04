3 / 18

Ueno-Park in Tokio: Die Kirschblüte ist für Einheimische und normalerweise auch für Touristinnen und Touristen ein Spektakel. Erstmals seit zwei Jahren wird Hanami – so der Name für das Kirschblütenfest – in Japans Hauptstadt wieder ohne Corona-Beschränkungen zelebriert. Nur ihre Masken, die tragen die Menschen noch. Und so ausgelassen wie früher feiern sie noch nicht.